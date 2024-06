É um compromisso? Sophie Turner é vista usando um anel misterioso

Sophie Turner tem gerado vários comentários, pois recentemente foi vista usando um anel, que alguns fãs apontam como possivelmente sendo de noivado, aqui compartilhamos o que se sabe sobre essa situação.

ANÚNCIO

Vamos lembrar que há alguns meses, a atriz se separou de Joe Jonas, sendo um dos momentos mais difíceis em sua vida.

As fotos de Sophie Turner com um anel

A atriz foi recentemente vista usando um anel dourado no dedo anelar, normalmente reservado para anéis de noivado, enquanto passeava com seu novo namorado, Peregrine "Perry" Pearson. Isso acontece apenas alguns meses depois de ter terminado seu relacionamento com Joe Jonas, de acordo com o portal The Mirror.

De acordo com as fotografias compartilhadas pela mídia, a famosa foi a um bar para passar tempo com seu parceiro, com quem está atualmente desfrutando de férias na Ilha de Capri, na Itália.

Nas imagens, Turner estava usando um par de jeans azul claro, acompanhados por um suéter azul escuro de tamanho grande. Por outro lado, seu namorado estava vestindo uma camiseta preta casual combinada com calças brancas largas.

O novo relacionamento de Sophie

A protagonista de "Game of Thrones" iniciou seu relacionamento com o empresário em outubro de 2023, apenas um mês depois de se separar do cantor Joe Jonas. Foi durante a Copa do Mundo de Rugby onde foram vistos se beijando, marcando assim o início de seu romance com o aristocrata.

A atriz foi fotografada beijando "Perry" em 28 de outubro, apenas dois meses depois de seu ex-parceiro, Joe Jonas, pedir o divórcio.

ANÚNCIO

De acordo com um relatório do “The Sun”, o casal foi visto conversando e se beijando na estação de trem Gare du Nord antes de irem para o Stade de France, onde assistiram à final da Copa do Mundo de Rugby entre a Nova Zelândia e a África do Sul.

Desde então e apesar de terem sido discretos com seu relacionamento, eles foram vistos juntos em mais de uma ocasião.