Biógrafa da princesa Diana diz que “Kate Middleton está muito doente”

Kate Middleton continua o seu tratamento contra o câncer, e conforme adiantou o Palácio de Kensington, “não se espera que a princesa retorne ao trabalho até que sua equipe médica autorize”.

A notícia do palácio foi publicada pela BBC e, enquanto isso, as vozes de especialistas como Lady Colin Campbell, biógrafa da princesa Diana, estão se espalhando, ela disse à revista 'Mujer Hoy' que Kate "está muito doente" e que "o tratamento é exaustivo".

“Ele precisa reservar-se para se recuperar e poder cuidar de seus três filhos, que são muito pequenos, é muito complicado isso, ela está muito doente para estar ativa”, disse Colin Campbell.

A última vez que a esposa do príncipe William foi vista em público foi em 25 de dezembro na missa de Natal em Sandringham, a propriedade da família real localizada na costa leste da Inglaterra. Lá ela foi vista com o príncipe e seus três filhos. Em janeiro, ela passou por uma cirurgia abdominal e desde então não foi mais vista, levantando dúvidas sobre sua saúde. Os rumores pararam quando, em 22 de março, ela mesma informou através de um vídeo que estava passando por tratamento preventivo contra o câncer. Desde então, ela foi vista uma vez fazendo compras com William e depois foi vista passando tempo com seus filhos. Desde então, não foi mais vista em público.

Enquanto Kate Middleton ainda está em tratamento, seu sogro, o rei Charles III, também diagnosticado com câncer, já começou a assumir compromissos e a participar de eventos oficiais, embora se diga que ela também poderia assumir várias tarefas reais, mas sem se expor publicamente.

A ausência de Kate Middleton destaca outras figuras reais

A ausência da princesa Kate Middleton e do rei Charles III destacou o papel de outras figuras da realeza britânica, como por exemplo, as princesas Eugenie e Beatrice de York, filhas do príncipe Andrew e Sarah Ferguson; também ressaltou a rainha consorte Camilla, que tem sido a porta-voz da família.

Lady Colin Campbell revelou à revista ‘Mujer Hoy’ que as irmãs York sempre foram muito criticadas pela imprensa por causa de seus pais, mas que na realidade elas são “ótimas”. Sobre a rainha, ela afirmou que “as pessoas ficaram muito agradavelmente surpreendidas com a forma como a rainha Camilla tem se saído. Para mim, não foi nenhuma surpresa, porque eu sei como ela é. Ela é uma mulher muito sensível, muito pragmática, tem uma atitude maravilhosa e realiza seu trabalho sem fazer alarde. O público está percebendo tudo isso agora”.