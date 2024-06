Ben Affleck e Jennifer Lopez vão juntos à festa de formatura da filha do ator

Ben Affleck e Jennifer Lopez foram vistos chegando juntos nesta quinta-feira à festa de formatura de Violet, a filha mais velha dele, de 18 anos, fruto de seu casamento com a também atriz Jennifer Garner.

Se as versões de que estão vivendo separados e considerando o divórcio forem verdadeiras, então o casal optou por deixar de lado as diferenças para compartilhar momentos em família na celebração, realizada em Los Angeles.

As imagens de Affleck e Lopez foram publicadas pela People. Na foto, o ator aparece carregando uma cesta com papel de presente, enquanto JLo caminhava ao seu lado com as mãos nos bolsos de seu vestido floral com alças e decote em V. Ela estava com a cabeça baixa, usando óculos de sol e sapatos de salto alto transparentes. Ele vestia um terno cinza com camisa branca e sapatos pretos. A mãe do ator, Chris Anne Boldt, estava atrás deles.

A revista People destacou que é a primeira vez que são vistos juntos desde 19 de maio, quando foram fotografados fora do Aero Theatre em Santa Mônica, Califórnia.

Ben compareceu sozinho à cerimônia de formatura de sua filha mais velha, que ocorreu dias atrás. A imprensa de entretenimento não perdeu o momento, destacando que mais uma vez o viram sem Jlo. No entanto, agora na festa pela conquista de Violet, eles reaparecem juntos, evidenciando que continuam se relacionando. O que não se sabe é em que tom estão se tratando. Como um casal estável? Como amigos? Como um casal que ainda tenta salvar seu relacionamento? Apenas o tempo dirá.

Ben Affleck e Jennifer Lopez separados?

O veículo citado sustenta que uma fonte revelou que Ben Affleck e Jennifer Lopez estão vivendo separados, e que ela está focando no trabalho neste momento. Na verdade, nesta quarta-feira, a cantora e atriz anunciou o lançamento de Delola Light Margarita, o novo sabor de sua linha de coquetéis Delola, criada há um ano.

Ambos foram vistos sem suas alianças de casamento, o que reforçou a hipótese de um divórcio provável.

Informantes anônimos expuseram à imprensa que, neste momento de crise com Affleck, a ‘Diva do Bronx’ está se refugiando no trabalho. Em suas redes sociais, ela tem se mostrado muito ativa com seus diferentes projetos, incluindo seu novo filme ‘Atlas’.