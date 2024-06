As estrelas de 'Trying' falam sobre a quarta temporada e como a história se expande para seus personagens

Ao longo das três temporadas da comédia dramática da Apple TV+ “Trying”, o público testemunhou Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) em sua jornada para ter um bebê, depois adotar uma criança, e depois acabar cuidando de irmãos, e ao longo do caminho os muitos desafios e momentos de esperança que foram tecidos no meio. Agora, na quarta temporada, a trama dá um salto no tempo e Nikki e Jason são pais de uma adolescente (Princess) e um menino de 11 anos (Tyler), e a história continua crescendo juntamente com a família.

Para aprofundar um pouco mais na expansão da série e no que aguarda a Nikki e Jason nesta temporada, tanto Smith quanto Spall sentaram-se para falar mais sobre a quarta temporada de "Trying".

P: Nesta temporada, vemos uma grande expansão da série através das localizações e do desenvolvimento dos personagens. O que nos pode adiantar sobre seus personagens e o que os espera?

Spall: O principal fator é que pulamos seis anos da terceira para a quarta temporada, algo incomum em comédias dramáticas. Agora eles são pais de um adolescente e um menino de 11 anos. Uma das coisas que precisa ser feita para manter uma série de televisão é abrir e aprofundar nas histórias e sentimentos dos outros personagens, e temos a sorte de ter um elenco de personagens peculiares, interessantes e próximos.

Isso é o que Andy (Wolton) faz tão bem: mesmo personagens que poderiam ser bastante genéricos, ele consegue fazer com que você sinta algo por eles. E os atores que os interpretam, como Siane Brooke, que interpreta Karen, e Darren Boyd, que interpreta Scott. E também Jim Broadbent está nesta temporada, então agora temos um vencedor do Oscar na quarta temporada.

Smith: Acredito que em termos da história da adoção e de ser pais de crianças adotadas, esta série apresenta muitos desafios, pois ter uma adolescente que quer explorar de onde veio e encontrar sua mãe biológica é algo muito importante de se mostrar, pois é real para muitas pessoas.

Então, para ela, acho que cria uma tensão realmente difícil de querer o melhor para a sua filha. Ela a ama tanto e realmente se preocupa com ela e quer protegê-la, mas (a temporada) também a faz temer constantemente que tirem seus filhos dela. Tem sido muito interessante explorar esse aspecto na série.

P: Na série, você passa de tentar adotar, para adotar crianças e agora ser pais de adolescentes em 4-5 anos. Do ponto de vista de um ator, como é essa progressão?

Spall: Eu suponho que no papel seria bastante difícil, mas na realidade não é porque o roteiro é muito bom. E embora como ator você tenha que preencher os espaços em branco do que aconteceu, seu maior dever é aparecer e encontrar a verdade da cena que está interpretando naquele dia. Falando do meu próprio ponto de vista, onde estão as piadas em primeiro lugar? Onde devo encaixar essas piadas de forma que pareça que não estou fazendo isso? Aí é onde entra o tecnicismo.

Mas também, como podemos tornar esta cena o mais viva e real humanamente possível? E como entrelaçar tanta realidade nisso? Porque acredito que uma das coisas mais importantes na comédia é que, por mais absurda que seja a piada que você está representando, você precisa encontrar a lógica e a realidade. Caso contrário, o público não vai acreditar. Andy faz um ótimo trabalho com isso e com a escrita. Mas esse é o desafio da atuação. Como torná-lo o mais real, divertido e, se necessário, comovente possível. Dedico toda a minha energia a isso.

Smith: Você disse perfeitamente, também seria muito difícil mostrar de alguma forma tudo o que poderia ter acontecido com eles nesses seis anos dentro daquele momento. Então sim, totalmente de acordo. É apenas o que é apresentado naquele dia. E também porque Andy, que é tão brilhante, sinto que os roteiros estão cheios disso de qualquer maneira, e é como se esses personagens tivessem amadurecido naturalmente, então não me pareceu tão difícil.

P: Para as pessoas que assistem à série e conhecem a dinâmica das relações adotivas, o que você espera que elas levem? E, por outro lado, para as pessoas que não viveram essa experiência, o que você espera que "Trying" mostre?

Smith: Espero que mostre às pessoas que não viveram como é realmente esse processo e que não é algo rápido, fácil e simples. É algo que aprendi muito fazendo o programa, e espero que informe as pessoas nesse sentido. E acho que para as pessoas que estão passando por isso ou que viveram, espero que fale (do fato) de que há tanta gente passando por essa experiência.

Parece que não se fala muito sobre isso. Consigo imaginar a sensação de ser a única pessoa no mundo passando por isso. E, especialmente, quando pode ser um processo difícil, que as pessoas se sintam vistas e menos sozinhas.

Spall: Isso é. Ao sentir que sua experiência está sendo representada, você se sente visto. Também há muita alegria, beleza e espanto, e é algo maravilhoso. E a mensagem é que as famílias têm muitas formas e todas são tão valiosas, tão bonitas e tão complicadas quanto as outras”.

Você pode assistir aos novos episódios da quarta temporada de “Trying” na Apple TV+ todas as quartas-feiras.