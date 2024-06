A reação devastadora de Brad Pitt depois que sua filha Shiloh removeu seu sobrenome

(Monica Schipper/Getty Images FOR PARAMOUNT PICTU)

Brad Pitt participa de uma exibição especial e sessão de perguntas e respostas em Nova York em apoio ao filme 'Babylon' da Paramount Pictures no AMC Lincoln Square em 16 de novembro de 2022 em Nova York, Nova York.

Brad Pitt foi diminuído como pai depois que quatro de seus seis filhos decidiram renunciar ao sobrenome após o polêmico divórcio que teve alguns anos atrás com sua mãe Angelina Jolie, que o acusou de tê-la agredido a ela e a seu filho Maddox.

Maddox, Zahara, Vivianne e Shiloh foram aqueles que renunciaram, mas foi a filha biológica mais velha do ator que levou sua decisão para as instâncias legais após completar 18 anos, uma situação que causou surpresa.

Apesar dos esforços do galã de Hollywood para recuperar o relacionamento com seus filhos, aparentemente suas ações como pai os teriam afastado dele, e agora que eles cresceram, começam a tomar posição sobre suas vidas.

A reação de Brad Pitt depois que sua filha biológica removeu seu sobrenome

Parece que a decisão de Shiloh de retirar o sobrenome de seu pai de sua vida causou grande tristeza em Brad Pitt, já que ela é sua primeira filha biológica e com quem ele mantinha uma proximidade diferente de seus outros filhos mais velhos.

"Ele está consciente e muito chateado porque Shiloh descartou seu sobrenome. Ele nunca sentiu tanta alegria como quando ela nasceu. Sempre quis uma filha. Claro, não é fácil para Brad lembrar que perdeu seus filhos. Ele os ama e sente saudades. É muito triste", relatou uma fonte próxima ao famoso.

Parece que o artista não sabia que sua filha pretendia tomar essa decisão, pois pensava que seu relacionamento era bom por ser a mais próxima a ele.

“Ele está absolutamente desolado e ferido porque era o mais próximo de Shiloh e ela não lhe avisou que iria fazê-lo. Pitt desconhecia que a relação com sua filha tinha mudado, realmente pensava que estavam em um terreno bom e sólido”, explicou.

Da mesma forma, a pessoa detalhou que, embora Brad esteja passando por uma boa fase ao lado de sua namorada Inês, a verdade é que ele está afetado pela distância de seus filhos.

"Ele ainda ama muito todas as crianças. Todo esse processo tem sido muito difícil para toda a família", disse.

Embora tenham se passado seis anos desde o divórcio do casal chamado Brangelina, as sequelas familiares continuam e a rejeição dos jovens começa a ser mais evidente. E não é apenas a remoção do sobrenome de seus nomes que revelou o ressentimento que os jovens mantêm, pois devemos lembrar que em 2023, Pax se encarregou de atacar seu pai nas redes sociais.

“Feliz Dia dos Pais para este idiota de classe mundial! Uma e outra vez você prova ser uma pessoa terrível e desprezível. Você não tem consideração nem empatia por seus 4 filhos que tremem de medo quando estão em sua presença. Nunca entenderá o dano que causou à minha família porque é incapaz de fazê-lo. Você transformou a vida dos meus entes queridos em um inferno constante”, escreveu o filho adotivo de Brad e Angelina.