A “mentira” de J.Lo e Ben Affleck que agora está enfurecendo os fãs

Jennifer López e Ben Affleck não pararam de estar sob os holofotes e, há semanas, os rumores de separação têm feito com que os internautas estejam constantemente em busca de sinais que confirmem isso. Desde as aparições públicas separadas, até a ausência de seus anéis de casamento e o cancelamento abrupto da turnê de ‘A diva do Bronx’, parece que tudo foi feito para se falar deles.

ANÚNCIO

Embora as fontes citem "problemas familiares" como a causa do cancelamento, os especialistas em relações públicas acreditam que há algo mais na história, considerando que há uma estratégia para desviar a atenção das dificuldades profissionais.

A crise de J.Lo e Ben Affleck é apenas uma distração?

Jennifer Lopez é a protagonista do novo filme de ficção científica Netflix (Netflix)

Jennifer teve uma temporada muito agitada, cheia de projetos, no entanto, isso não significa que tenham sido um sucesso. Para começar, a cantora voltou à indústria cinematográfica com This Is Me...Now: A Love Story, um filme para Amazon Prime que foi criticado por ser “uma ode a si mesma”, assim como com Atlas, filme que combina ação, ficção científica e comédia e, apesar de se manter em primeiro lugar no TOP 10 da Netflix, não teve as melhores opiniões da audiência.

No meio de tudo isso, a cantora surpreendeu com um comunicado anunciando o cancelamento de sua turnê e que estava “desolada e arrasada”, mas que iria “compensar” os fãs. Este cancelamento vem após um relatório do Page Six, que cita uma fonte afirmando que o MGM Grand, o local planejado para sediar os mais de 90 shows de JLo programados para 2025 e prometendo a ela US$90 milhões pelo acordo, “temeu a baixa venda de ingressos”.

É sob este contexto que muitos começaram a ver a crise matrimonial de Ben e Jen como algo muito conveniente. De acordo com relatos da mídia internacional, Mayah Riaz, especialista em relações públicas,

"Em março, J.Lo cancelou as últimas sete datas da turnê. Depois, em abril, o nome da turnê mudou de This Is Me...Now para This Is Me... Live: The Greatest Hits". Não é de surpreender que haja especulações sobre os rumores de divórcio que a cercam e que Ben possa ter sido criado para distrair a atenção da queda de sua carreira. Não é incomum que celebridades enfrentem especulações e rumores, especialmente durante momentos difíceis em suas carreiras."

A cantora teve uma fase difícil Getty Images / Kevin Winter (Kevin Winter/Getty)

“Os rumores de divórcio ou as distrações da vida pessoal às vezes podem ser usados como estratégia para desviar a atenção de qualquer contratempo profissional”. A especialista em relações públicas aponta que essas histórias devem ser vistas com ceticismo até que se prove que são verdadeiras.

ANÚNCIO

Diante disso, os internautas expressaram sua irritação nas redes sociais, considerando "de mau gosto" o fato de o casal estar brincando com um assunto assim para chamar a atenção e distrair todos do "fracasso" pelo qual a cantora estaria passando.

“A que estão jogando?”. “Claro, como não têm sucesso em nada, precisam encontrar maneiras de fazer com que falem sobre eles”. “É a Jennifer Lopez, é claro que ela tem que fazer de tudo para que ninguém veja que está em declínio”, lê-se.