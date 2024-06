Shiloh pagou pelo seu próprio advogado para remover o sobrenome de Brad Pitt e ele está ‘magoado’

No dia 27 de maio passado, no mesmo dia em que completou 18 anos, Shiloh Pitt Jolie compareceu a um tribunal do condado de Los Angeles para remover o sobrenome de seu pai, Brad Pitt. Agora foi revelado que a filha do ator e Angelina Jolie pagou seu próprio advogado para o processo legal.

Shiloh é a quarta filha do ex-casal. Os mais velhos são Maddox, de 22 anos; Pax, de 20; e Zahara, de 19. Depois de Shiloh, vêm Vivienne e Knox, de 15.

Os filhos mais velhos de Brad e Angelina já não usam o sobrenome do pai, mas Shiloh é a primeira a removê-lo legalmente.

“Shiloh contratou seu próprio advogado e pagou por ele mesma”, revelaram fontes próximas à jovem para a People, detalhando que o motivo é o “histórico de abusos” de Brad Pitt contra Angelina e seus filhos.

Mediaticamente, várias denúncias de abuso físico por parte de Brad Pitt contra sua ex e seus filhos têm sido divulgadas. Uma delas é quando supostamente ocorreu em um voo particular, onde ele os teria atacado brutalmente.

Após o processo legal, Shilo passará a usar apenas o sobrenome de sua mãe e será Shiloh Jolie.

A People publicou que outra fonte próxima a Brad Pitt, de 60 anos, disse que ele está “consciente e chateado” com a decisão de sua filha de mudar de sobrenome.

Shiloh, Angelina Jolie e seus outros filhos

Angelina Jolie Os filhos da atriz tem mostrado rejeição a seu pai (Jesse Grant/Getty Images)

Diante da mídia, foi divulgado que supostamente Angelina Jolie, de 48 anos, não tem nada a ver com a decisão de sua filha Shiloh de remover o sobrenome Pitt.

Enquanto o processo legal de mudança de sobrenome de sua filha está em andamento, a atriz foi vista na noite da última quinta-feira com sua filha Vivienne, de 15 anos, na estreia de Reefer Madness: The Musical em Los Angeles, conforme publicado pela Hola. A artista está trabalhando com Vivienne no musical da Broadway The Outsiders, onde a jovem atua como produtora e assistente de produção.

Paralelamente ao processo legal de sua filha, a disputa entre os atores pelo Château Miraval na França continua, uma propriedade pela qual Brad Pitt acusou Jolie de vender sem sua autorização, pois era um bem compartilhado.