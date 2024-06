O frio cumprimento de Jennifer Lopez e Ben Affleck em jogo de basquete de um de seus filhos

No meio dos rumores de separação que se intensificaram nas últimas horas, Jennifer Lopez e Ben Affleck foram vistos compartilhando o que parecia ser um cumprimento desconfortável ao se encontrarem para um jogo de basquete de um dos filhos de Affleck.

O casal, que se casou em 2022, tem sido objeto de intensa escrutínio nas últimas semanas e muitos especulam que o casamento já teria chegado ao fim. Além disso, JLo anunciou o cancelamento de toda a sua turnê, o que alimentou ainda mais a onda de especulação.

O beijo frio que Ben Affleck e JLo compartilharam em seu encontro mais recente

A estrela de ‘Hustlers’, de 54 anos, e o ator de ‘Gone Girl’, de 51, foram vistos chegando separadamente ao YMCA em Santa Mônica para apoiar o filho de Ben, Samuel, de 12 anos, em um jogo de basquete.

Eles foram vistos fora do local e trocaram um beijo desconfortável no ar, que foi capturado pelas câmeras dos paparazzi na área. Ben também pareceu dar um tapinha nas costas da cantora.

A ex-esposa de Ben, a atriz Jennifer Garner, com quem Ben compartilha Samuel e suas filhas Violet, de 18 anos, e Seraphina, de 15, também estava no jogo, juntamente com a mãe do ator, Christopher Anne.

De acordo com um relatório do Page Six, fontes próximas ao casal afirmaram que Ben se sentiu "temporariamente louco" durante seu casamento: "Se houvesse uma maneira de se divorciar com base em uma loucura temporária, ele faria", disse a fonte ao referido veículo.

“Sentiu que os últimos dois anos tinham sido apenas um sonho febril, e agora acorda e percebe que isso não pode funcionar”.

Por outro lado, a cantora cancelou toda a sua turnê e escreveu uma mensagem aos seus fãs dizendo que estava “desolada” com o anúncio. “Estou realmente triste e arrasada por desapontá-los”, disse.