Madonna está sendo processada por projetar conteúdo sexual explícito em seus shows sem aviso prévio

A quase um mês do término da ‘Celebration Tour’, com um concerto gratuito em massa às margens do mar em Copacabana, no Rio de Janeiro, Madonna volta a ser notícia, mas desta vez por um novo conflito legal emitido por um fã que compareceu ao evento comemorativo de seus 40 anos de carreira, mas que ocorreu em uma cidade da Califórnia.

Na quinta-feira, 30 de maio, foi divulgado que Justen Lipeles, que esteve no show do Kia Forum de Inglewood em 7 de março de 2024, entrou formalmente com uma ação contra a ‘Material Girl’ e a promotora Live Nation por projetar conteúdo sexual explícito sem aviso prévio, além disso, ela é acusada de publicidade enganosa e pelo conteúdo da performance dela e de seus dançarinos.

Outros motivos do processo

À acusação de suposta pornografia exibida no palco, Lipeles também apresentou uma reclamação formal à Justiça dos Estados Unidos pelo atraso no início do evento musical, garantindo que tudo começou com mais de uma hora e meia de atraso.

Sobre este exemplo de horários, não é a primeira vez que Madonna é denunciada por essa situação, lembrando que em abril deste ano, também foi processada por começar um show em Nova York três horas depois.

Lipeles também declarou que, a pedido de Madonna, o ar condicionado do teatro foi desligado, o que criou condições insuportáveis para os presentes e poderia ter colocado seriamente em risco a saúde deles.

A informação do meio Blast também indicou que a Rainha do Pop está enfrentando uma ação por violação de contrato escrito, representação negligente, imposição intencional de angústia emocional, publicidade enganosa, negligência/imposição negligente de angústia emocional e concorrência desleal, sendo que Justen Lipeles está exigindo um reembolso pelo valor dos ingressos e/ou lucros do show.