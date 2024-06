Quem foi assistir o ‘Resenha, Pagode Chinelo’, na noite da última segunda-feira (3) no Rio de Janeiro teve uma ótima surpresa quando Ludmilla apareceu de surpresa no evento para realizar um pocket show junto com o grupo ‘Balacobaco’.

A apresentação do ‘Numanice 3′ pegou todos de surpresa. Contudo, após o boato da sua presença no evento, os fãs começaram a ocupar em peso o local.

Sobrou até para o Viaduto de Pilares, que acabou virando o camarote do evento, realizado na zona norte do RJ.

Ludmilla realiza show surpresa em subúrbio e moradores 'invadem' viaduto para assistir Imagem: reprodução redes sociais

Claro que a ‘rainha da favela’ aproveitou o momento para divulgar a pré-venda dos shows do novo projeto, que começa na próxima quinta-feira (6).

“Acabei de chegar em casa e o que foi isso, Pagode do Chinelo? Que felicidade, quanto amor! Eu tô, assim, nas nuvens. Que carinho gostoso, que energia, que vibe! Essa turnê do Numanice 3 promete”, disse Ludmilla após o show relâmpago.

Assista um dos registros do evento:

