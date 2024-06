Kate Middleton não planeia aparecer em público e vai perder o desfile Trooping the Colour

Desde que Kate chegou à família real, é a primeira vez que não irá participar da celebração do tradicional desfile Trooping the Colour. Embora a coroa tenha adiado todas as suas aparições e eventos públicos devido à decisão do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak de antecipar as eleições gerais para 4 de julho, o Trooping the Colour ainda está marcado para acontecer.

Trooping the Colour sem Kate

A colorida cerimônia militar é realizada em homenagem ao ocupante do trono, há mais de 260 anos. Mas esta é a primeira vez que Kate não estará presente neste significativo evento real.

O que é Trooping the Colour?

A celebração britânica ocorre todo mês de junho e reúne a sociedade para admirar a apresentação cerimonial das bandeiras dos diversos regimentos militares, chamadas de "cores".

Em Trooping the Colour, é possível ver centenas de cavalos e soldados realizando diferentes manobras ao som de música. Cerca de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos se reúnem para o espetáculo.

Obviamente, todos os membros da Família Real participam do desfile, seja a cavalo ou em carruagem. Ao término, todos se reúnem na varanda do Palácio de Buckingham para observar a Royal Air Force.

A ausência de Kate Middleton será notada

Desta vez, o Trooping the Colour será realizado sem a presença da princesa de Gales, que tem sido uma das princesas mais queridas pelos britânicos.

Embora Middleton não esteja presente devido ao tratamento que está recebendo em sua luta contra o câncer, o rei Charles III terá participação no desfile.