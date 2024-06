Kate Middleton e William estão devastados: assim reagiram após a morte que chocou o Reino Unido

Para os Príncipes de Gales, este 2024 começou muito complicado e com notícias que atingiram duramente a família. A operação de Kate Middleton e o diagnóstico de câncer para ela e para o pai de William, o rei Charles III.

Mas neste fim de semana, Kate e William receberam uma má notícia de um grande amigo e uma figura emblemática do esporte no Reino Unido, o falecimento do jogador de Rugby, Rob Burrow, admirado pelo casal real.

De acordo com a revista Clara, nos últimos anos, o jogador de rugby, que faleceu aos 41 anos, lutou muito para conscientizar sobre a Doença do Neurônio Motor, que lhe foi diagnosticada em 2019.

Foi a equipe de Rob a responsável por dar a triste notícia: “Com profunda tristeza, o clube pode confirmar a grande perda de Rob, que inspirou todo o país com sua corajosa batalha contra essa doença desde o diagnóstico”, revelaram a triste notícia nas redes sociais oficiais da equipe.

Kate e William: "foi uma grande lenda do rugby"

Os duques de Cambridge estão tão consternados com este evento que decidiram transmitir, através de um comunicado, seu sentimento de tristeza e também algumas palavras de encorajamento à família do atleta.

De forma sucinta, mas repleta de significado, Kate Middleton e o príncipe William se pronunciaram em suas redes sociais: “Uma grande lenda do rugby, Rob tinha um coração enorme. Ele nos ensinou que ‘em um mundo cheio de adversidades, devemos nos atrever a sonhar’. Kate e eu enviamos nosso carinho a Lindsey, Jackson, Maya e Macy”, deslizaram de sua conta no Instagram.

Algumas palavras muito especiais com as quais eles quiseram valorizar a grande figura que foi Rob e, acima de tudo, mostrar todo o carinho à sua família neste momento devastador, destacou Clara.

De acordo com a família do jogador, Rob Burrow, foi na semana passada que tudo se precipitou e seu estado piorou repentinamente.

“Faleceu tranquilamente no Hospital Pinderfields, perto de sua casa, cercado por sua amada família, depois de piorar no início desta semana. Em nome da família Burrow, gostaríamos de agradecer à equipe pelo seu cuidado e compaixão com Rob em seus últimos dias”, conforme comunicado publicado nas redes sociais.