Jojo Todynho tranquiliza os seguidores após passar mal na faculdade

A cantora Jojo Todynho decidiu usar suas redes sociais para compartilhar um desabafo com seus seguidores. Conforme publicado pela Marie Claire, na noite desta segunda-feira, dia 3 de junho, a funkeira revelou ter passado mal antes de fazer uma prova importante na faculdade. Jojo está cursando o terceiro período do curso de Direito na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro.

Segundo a publicação, Jojo desabafou com seus seguidores no Instagram e revelou que precisa aprender a manter a calma nos dias de prova na universidade. Ela revela que os níveis de ansiedade foram tão grandes que até mesmo chegou a sentir dores físicas antes de fazer a prova em questão.

“Olha gente, preciso aprender a me acalmar para fazer prova. Me dá um nervoso, tudo me ativa. Até dor no c* eu senti hoje. Meu Jesus, minha vontade era sair correndo, correndo, pegar uma reta e só gritar socorro. Enfim, depois eu venho porque a prova é p*ca”, revela a funkeira dentro do elevador da universidade.

Mudança no estilo de vida

Além de ter iniciado o curso de Direito no último ano, Jojo Todynho também vem passando por diversas mudanças e conquistas pessoais e profissionais nos últimos tempos. Após passar por uma cirurgia bariátrica em agosto de 2023, a cantora mudou radicalmente seu estilo de vida e passou a adotar uma rotina regrada de exercícios físicos e alimentação saudável.

Como resultado, Jojo vem compartilhando sua nova forma física com os seguidores e mostrando as mudanças no corpo após eliminar 50kg desde a realização do procedimento cirúrgico. Recentemente ela deixou os seguidores boquiabertos ao compartilhar imagens do antes e depois da cirurgia, revelando sua nova silhueta. A cada nova conquista a cantora faz questão de dividir os resultados e reforçar que só conseguiu alcançá-los com muita dedicação e pulso firme para manter os treinos em dia.