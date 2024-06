Gracyanne Barbosa revela que foi procurada por uma atriz famosa após o término do casamento

A participação de Gracyanne Barbosa no programa “Sabadou com Virginia” segue dando o que falar. Durante sua presença na atração, que foi ao ar no último sábado (1), a musa fitness revelou que recebeu diversas cantadas de mulheres após a nunciar publicamente o término de seu casamento com o cantor Belo. Conforme publicado pelo Terra, Gracy chegou a dizer que uma das cantadas veio de uma atriz famosa.

ANÚNCIO

Durante uma rodada de perguntas, a musa foi questionada por Simone Mendes sobre cantadas recebidas por mulheres famosas, e respondeu sem rodeios: “Eu quero saber se alguma mulher famosa já deu em cima de você, e quem foi”.

“Teve e tem agora que fiquei solteira... Ela é maravilhosa! Mas eu não vou dar nomes”, respondeu Gracyanne mantendo a identidade da admiradora em segredo e deixando

Ela chegou a dar dicas

Apesar de manter o nome da admiradora em segredo, Gracy deu algumas dicas sobre a identidade da famosa, o que aparentemente fez Simone descobrir quem é a admiradora atriz da musa fitness. A entrevistadora questionou sobre o fato da atriz ter ou não assumido sua sexualidade, e disse já saber de quem se trata quando a influenciadora confirmou que a mulher em questão se assumiu bissexual.

“Ela é atriz e gata... Mas qual é a bebida aqui? Eu não vou falar mais nada! Eu tinha certeza que ia falar tudo, até porque eu geralmente falo, mas eu não posso falar de outra pessoa. Se fosse de mim”, finalizou a musa.

Em pouco tempo a internet foi à loucura com as revelações de Gracyanne e não demorou muito para que alguns internautas apontassem Deborah Secco como sendo a admiradora da musa. Apesar disso, até o momento nenhuma das duas confirmou ou negou o apontamento em questão e o mistério permanece no ar.