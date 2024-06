Filho de Will Smith aparece no tapete vermelho de mãos dadas com uma mulher misteriosa, quem é?

O jovem ator tornou público seu namoro com uma bela modelo

Will Smith está de volta às telas com o lançamento do filme ‘Bad Boys: Tudo ou Nada’, um dos favoritos de seus fãs. Para a grande estreia da quarta parte da produção, o ator apareceu ao lado de sua esposa, Jada Pinkett, e seus filhos, causando grande surpresa.

ANÚNCIO

Recordemos que Smith tinha tornado pública a sua separação com Jada depois da polêmica bofetada que protagonizou no Oscar, o que o levou a ser cancelado pela indústria e nas redes sociais.

No meio da reaparição conjunta dos Smith, foi Jaden quem também roubou todos os olhares ao posar de mãos dadas com uma mulher.

Ela é a namorada do filho de Will Smith

Jaden Smith não esconde mais seu amor por Sab Zada, e o casal fez sua primeira aparição pública no tapete vermelho do filme na última quinta-feira, 30 de maio, no TCL Chinese Theater de Los Angeles.

Para o grande momento, a modelo e cantora optou por um visual composto por um corpete preto com ombros descobertos e calças transparentes. Por sua vez, Jaden usava calças cargo pretas folgadas, uma camisa branca, uma gravata preta fina e complementava com um colete tático preto.

Embora poucos soubessem do romance entre o ator e a modelo, a verdade é que foi em setembro de 2020 que surgiram os primeiros rumores de romance entre eles, depois de terem sido vistos de mãos dadas durante um encontro noturno em Los Angeles. Desde então, foram vistos juntos em algumas ocasiões.

Da mesma forma, o filho de Smith tem exibido sua parceira nas redes sociais depois de postar uma fotografia nas redes onde eles posam em frente ao espelho e ela pode ser vista com um biquíni dourado e um jeans laranja, com seu longo cabelo preso em uma trança. Por sua vez, Jaden usava uma blusa preta sem mangas enquanto tinha o braço em volta da cintura dela.

ANÚNCIO

Para o grande momento de Will Smith, a polêmica família se reuniu novamente, então, além de Jada e Jaden, também foi possível ver Willow Smith, Trey Smith e sua sogra Adrienne Banfield-Norris.

Para este novo filme, Will se reúne novamente com Martin Lawrence, com quem co-estrelou como os detetives de Miami Mike Lowrey e Marcus Bennett desde o filme original de 1995.