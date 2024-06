Cara demais? A luxuosa mansão que Jim Carrey não conseguiu vender

Jim Carrey reduziu o preço de sua propriedade em Los Angeles pela terceira vez desde que a colocou à venda há mais de um ano. No entanto, ainda não conseguiu vendê-la.

A luxuosa mansão de Jim Carrey

O ator e comediante viveu na casa por mais de 30 anos e a colocou à venda em fevereiro de 2023 por um preço alto de US$28,9 milhões.

Em abril de 2023, Carrey reduziu o preço da propriedade para 27 milhões de dólares e, em outubro de 2023, diminuiu para 24 milhões de dólares. Mas esta semana, o ator de ‘O Show de Truman’, de 62 anos, reduziu novamente o preço para 21,9 milhões de dólares, tirando 7 milhões de dólares do valor original.

A mansão foi adquirida por US$3,8 milhões

Jim Carrey comprou a mansão com quadra de tênis e uma sauna de infravermelho em 1994 por US$3,8 milhões e, claramente, terá uma margem ampla de lucro.

Por que Carrey quer vender sua mansão em Los Angeles?

Durante uma entrevista com The New York Post, o ator está pronto para as "mudanças" em sua vida.

"Todas as noites as corujas cantavam canções de ninar para mim e todas as manhãs eu tomava minha xícara de café com os falcões e os beija-flores, sob um pinheiro gigante", disse.

A casa está localizada no exclusivo bairro de Brentwood em Los Angeles e possui cinco quartos, seis banheiros completos e três lavabos. Nas áreas externas, possui um mirante, uma piscina com cascata e um spa, além de uma casa de piscina com bar e lareira.