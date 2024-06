Brad Pitt não perdeu só seus filhos, este ator pode ser seu substituto em Hollywood

(Monica Schipper/Getty Images FOR PARAMOUNT PICTU)

Brad Pitt participa de uma exibição especial e sessão de perguntas e respostas em apoio ao filme 'Babylon' da Paramount Pictures no AMC Lincoln Square em 16 de novembro de 2022 em Nova York, Nova York. (Foto de Monica Schipper/Getty Images PARA PARAMOUNT PICTURES)

'Babylon' Special New York Screening and Q&A

Brad Pitt tem aparecido muito nas notícias nos últimos dias, depois que sua filha Vivianne renunciou ao seu sobrenome e tornou público durante a peça de teatro ‘The Outsiders’ na qual aparece nos créditos apenas com o sobrenome de sua mãe, Angelina Jolie.

ANÚNCIO

Mais tarde, foi revelado que Shiloh também se juntou à sua irmã, mas ela decidiu legalmente exigir que o sobrenome Pitt fosse removido, tornando-se assim quatro dos seis filhos do famoso que se distanciaram dele.

Embora Brad tenha sido consagrado por muitos anos como um dos atores mais cobiçados de Hollywood e ainda continue a chamar a atenção em cada uma de suas aparições, a verdade é que, em meio à disputa familiar que mantém, foi revelada a pessoa que se posiciona como seu substituto na indústria cinematográfica.

Conheça o belo ator que estaria substituindo Brad Pitt

Ator, produtor, modelo, empresário, são várias as facetas que Brad Pitt demonstrou ao longo de sua carreira, no entanto, aos 60 anos os papéis de galã têm diminuído e embora haja vários novos nomes que surgiram na atuação, um deles foi considerado o novo galã.

Trata-se de Austin Butler, que aos 32 anos começa a ser reconhecido pelas críticas como o novo Brad Pitt, devido às produções emblemáticas que já protagonizou e ao futuro promissor que o aguarda no cinema.

Além disso, especialistas consideram que os papéis que ele teve como ator poderiam ter sido interpretados também por Pitt em seus anos de juventude.

O eterno galã de Hollywood se destacou com grandes prêmios, como dois Oscars, dois BAFTAs, dois Globos de Ouro e duas premiações do Sindicato de Atores por diferentes filmes. Por sua vez, Butler, em sua curta idade, conquistou um Globo de Ouro e um BAFTA de Melhor Ator por sua excelente interpretação no filme 'Elvis', que foi um verdadeiro sucesso de crítica e de bilheteria.

ANÚNCIO

O ator que começou com papéis secundários em séries da Disney e Nickelodeon, tem crescido aos poucos e agora está se preparando para o filme 'The bikeriders', onde irá trabalhar com Tom Hardy e Jodie Comer.

‘Elvis 2022′, ‘Era Uma Vez em... Hollywood’, ‘The Dead Don’t Die’, ‘Yoga Horses’, ‘Aliens in the Attic’ e ‘Duna 2′ foram algumas de suas produções.