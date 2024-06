A razão pela qual o criador de ‘The Office’ pensou que a série seria um fracasso

Atualmente, ‘The Office’ é uma das sitcoms mais reconhecidas, e um detalhe curioso que poucos conhecem é que o criador, Stephen Merchant, chegou a pensar que a produção poderia ser um fracasso retumbante, ao contrário do que realmente aconteceu.

ANÚNCIO

Vamos lembrar que a história foi inicialmente lançada no Reino Unido e posteriormente foi feita uma versão americana, que é mais reconhecida globalmente.

Acreditava-se que ‘The Office’ seria um fracasso?

Stephen Merchant desempenhou um papel fundamental na criação desta série, em colaboração com o renomado ator e comediante Ricky Gervais, Merchant co-criou a versão original do Reino Unido, que foi transmitida durante duas temporadas em 2001 e 2002. No entanto, no início, nem tudo foi fácil e chegaram a considerar a possibilidade de a série fracassar.

A série, que se concentra na vida dos funcionários de um escritório fictício de uma empresa, teve um sucesso esmagador e se tornou um fenômeno cultural.

A versão britânica é reconhecida pelo seu humor seco e estilo de falso documentário, elementos que rapidamente atraíram um público leal.

Com Ricky Gervais interpretando o gerente David Brent, a série recebeu vários prêmios, incluindo dois Globos de Ouro. Apesar de sua curta duração, com apenas 12 episódios e dois especiais de Natal, a série deixou uma marca considerável na comédia televisiva.

Stephen Merchant revelou recentemente que acreditava que a série ‘The Office’ iria fracassar estrondosamente devido aos maus resultados dos testes iniciais.

ANÚNCIO

O sucesso da versão americana

Apesar da sua semelhança inicial com a versão britânica, esta adaptação rapidamente desenvolveu o seu próprio tom e estilo distintivos. Steve Carell, interpretando o gerente Michael Scott, elevou a série a novos níveis de popularidade.

Transmitida durante nove temporadas, a versão americana da série produziu um total de 201 episódios. Esta versão alcançou uma popularidade massiva, tornando-se uma das séries de comédia mais queridas e assistidas na história da televisão.