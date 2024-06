3 séries e filmes de Guillermo del Toro que você pode assistir na Netflix: não apenas 'Pinóquio'

Ao longo de quase quatro décadas de uma trajetória extraordinária, o cineasta mexicano Guillermo del Toro tem sido o artífice de inúmeros projetos considerados obras-primas da sétima arte.

Seus títulos são objeto de admiração tanto de críticos como do público, graças à sua visão artística única que mistura o sombrio com o sublime e cria mundos onde o humano e a fantasia convivem.

As produções mais aclamadas do diretor, roteirista e produtor vencedor de três Oscars se destacam tanto por seus efeitos especiais e design visual quanto por abordar temas muito profundos.

Por isso, escolher assistir a uma série ou filme de Del Toro em qualquer ocasião é sempre uma ótima escolha se o que buscamos é ter uma experiência única que não esqueceremos depois dos créditos.

Então, seja você um fã de Guillermo del Toro ou queira conhecer mais sobre seu trabalho artístico, continue lendo para descobrir três produções do diretor que você pode encontrar na Netflix.

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro (2022)

O terror é um dos gêneros mais explorados por Guillermo del Toro. Na verdade, ele é considerado um mestre do horror e demonstra sua experiência com esta série de oito episódios.

Sinopse: Nesta coleção de terror arrepiante e de grande impacto visual, os pesadelos mais estranhos se desenrolam em oito histórias sombrias selecionadas por Guillermo del Toro.

Pinóquio de Guillermo del Toro (2022)

Del Toro estreou como diretor de longas-metragens animados com esta trama que lhe rendeu o Oscar de Melhor Filme de Animação. Ewan McGregor, David Bradley e Gregory Mann lideraram o elenco.

Sinopse: O vencedor do Oscar Guillermo del Toro reinventa a história do boneco de madeira em um incrível musical com animação quadro a quadro.

Caçadores de Trolls: Contos de Arcadia (2016-2018)

Se gostas de séries de fantasia animada, esta produção criada por Guillermo del Toro e vencedora de três Emmys vai te manter preso à tela ao longo das suas três temporadas.

Sinopse: Série épica de Guillermo del Toro em que um adolescente comum se depara com um amuleto misterioso e luta para salvar dois mundos.