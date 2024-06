Will Smith e Martin Lawrence causam euforia no México com a estreia de ‘Bad Boys: Tudo ou Nada’

Will Smith e Martin Lawrence emocionaram os fãs durante a estreia na Cidade do México

A aguardada nova entrega de ‘Bad Boys: Tudo ou Nada’ está prestes a ser lançada (6 de junho) e, como parte da promoção, suas estrelas, Will Smith e Martin Lawrence, foram até a Cidade do México para celebrar com os fãs.

O encontro ocorreu no shopping center Toreo Parque Central, onde os atores dedicaram tempo para se aproximar de seus seguidores, tirar fotos, assinar autógrafos e responder algumas perguntas da imprensa.

‘Bad Boys: Tudo ou Nada’ Will Smith e Martin Lawrence deixaram claro que são a dupla perfeita (Nueva Mujer)

“Obrigado a todos por estarem aqui. Consigo sentir o seu amor. Filmamos aqui para o filme passado e estou feliz por voltar para ver a nossa gente. Simplesmente amo isso”, disse Martin Lawrence. “Estive cerca de dez vezes no México e sempre foi a experiência mais incrível que tivemos. Obrigado pelo amor”, acrescentou Will Smith, para depois garantir em espanhol que ‘Bad Boys: Tudo ou Nada’ será “o melhor de todos”. “Este filme é fantástico. Tem muita ação e comédia e acredito que é o melhor da saga. Espero que amem.”

Will Smith e Martin Lawrence mostraram seu lado mais mexicano

Num momento inesperado, enquanto Smith e Lawrence posavam para fotos de imprensa, foram surpreendidos pela banda Komando León, originária de Nezahualcóyotl,no México, interpretando a música ‘Bad Boys’ de Inner Circle ao ritmo da tuba e do requinto (o clássico violão mexicano).

‘Bad Boys: Tudo ou Nada’ Will Smith e Martin Lawrence dabçaram ao som dos corridos tumbados (Sony Pictures)

A influência do México e da cultura latina em geral na saga de Bad Boys sempre esteve presente, desde a inclusão de música latina na trilha sonora até a representação de personagens latinos em papéis-chave. Assim, não parece tão absurdo ver os detetives Mike Lowrey (Smith) e Marcus Burnett (Lawrence) com ponchos coloridos, dançando ao ritmo de um corrido tumbado.

Apenas recordando que em 2020, o terceiro filme da saga, ‘Bad Boys para Sempre’, foi filmado no México e contou com a participação de Kate del Castillo como a vilã Isabel Aretas. Agora, ‘Tudo ou Nada’ conta com a participação de Paola Núñez, que retorna como a destemida chefe de polícia Rita Secada.

Além de fornecer uma forte presença de mulheres poderosas, essa diversidade de atores e personagens não apenas ressoou com o público de língua espanhola, mas também enriqueceu a narrativa dos filmes, oferecendo uma perspectiva mais ampla e multicultural.

O encanto de 'Bad Boys'

‘Bad Boys: Tudo ou Nada’ Will Smith e Martin Lawrence retornam como os detetives Mike e Marcus (Sony Pictures)

Desde sua estreia em 1995, esta série de filmes tem capturado a atenção do público, consolidando Smith e Lawrence como uma das duplas mais dinâmicas e memoráveis de Hollywood.

Desde a sua primeira aparição juntos, a química entre eles tem sido inegável e tem sido um dos principais atrativos que mantém a emoção pela saga, mesmo quase três décadas depois. O segredo? A mistura perfeita entre o carisma e a versatilidade de Smith, que junto com o agudo senso de humor e engenho de Lawrence, resulta em momentos autenticamente divertidos e irreverentes, cheios de ação e muitas (mas muitas) explosões.

Will Smith Bad Boys 4 é um filme cheio de ação entre perseguições e cenas explosivas (Sony Pictures)

Com frases icônicas, cenas memoráveis e uma trilha sonora impactante que marcaram a saga, não é surpresa que hoje os fãs estejam tão ansiosos para ver essa entrega.

Em ‘Tudo ou Nada’, os ‘bad boys’ voltam à ação após uma série de reviravoltas importantes que marcaram o final do filme anterior e deram origem a esta sequência, como uma inesperada cena pós-créditos em que Mike oferece a seu filho Armando uma oportunidade de redenção, confiando-lhe uma missão especial da qual agora saberemos mais.

Bad Boys 4 Will Smith e Martin Lawrence voltam à ação nesta nova entrega (Sony Pictures)

Nós já assistimos ao filme e, embora ainda não possamos revelar muito, você deve saber que Will Smith e Martin Lawrence retornam aos seus papéis como os detetives Mike Lowrey e Marcus Burnett, respectivamente, só que agora seus nomes e reputação foram manchados, tornando-se fugitivos procurados pela lei enquanto tentam descobrir uma conspiração massiva envolvendo os cartéis de drogas e a polícia de Miami.

Vale a pena assistir? Definitivamente sim, especialmente se você tem sido fã da saga. No entanto, mesmo que não tenha sido, este filme certamente arrancará risadas e suspiros de emoção em meio a tanta ação.