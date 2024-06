Victoria Beckham mantém seu corpo com essa dieta

Aos 50 anos, Victoria Beckham mantém um corpo invejável para qualquer mulher da sua idade e, em alguns casos, melhor do que muitas mulheres na casa dos vinte. Sua silhueta e juventude são um exemplo de que uma pessoa pode sim se manter bem, apesar da maturidade.

Mas qual é o segredo da ex-Spice Girl? Em algumas ocasiões, a esposa do ex-jogador de futebol David Beckham revelou que seu segredo é a alimentação, por isso, neste espaço, mostramos em que se baseia a dieta da também modelo e designer, com três filhos.

Instagram

O Page Six abordou o tema da dieta de Victoria, enfatizando que ela mesma afirmou ser "muito disciplinada" com sua alimentação. Em entrevista à Grazia, ela declarou que "trabalha duro" para se manter em forma.

“Sou muito disciplinada na forma como eu me alimento, na forma como faço exercício e na forma como trabalho. Isso é o que eu sou... Gosto de tomar uma bebida e não vou ser daqueles que dizem ‘Ah, há muitas calorias em um copo de vinho’... Seja o que for. A vida é muito curta. Vamos nos divertir”, afirmou.

Victoria Beckham e suas dicas de alimentação

David e Victoria Beckham Instagram

O Page Six lembrou o que David Beckham disse em dezembro de 2023 no podcast ‘Ruthie’s Table 4′ sobre sua esposa, afirmando que ela tem “comido a mesma coisa nos últimos 25 anos”.

"Desde que a conheço, ela só come peixe grelhado e legumes no vapor. Dificilmente ela vai sair disso... A única vez que ela provavelmente compartilhou algo que tinha em mente foi quando estava grávida de Harper e foi muito surpreendente... Foi uma das minhas noites favoritas", expôs a ex-estrela do futebol, brincando que não se lembrava do que Victoria comeu naquela ocasião. "Ela não comeu desde então".

Um dos seus segredos para uma pele brilhante e saudável é comer quatro abacates por dia, conforme ela mesma confessou ao Telegraph em 2019.

Na sua dieta, Victoria acrescenta uma rotina de exercícios e, é claro, a sua técnica de maquiagem natural, seguindo a tendência de que menos é mais.