Tudo o que você precisa saber sobre ‘Hierarquia’: o k-drama da Netflix combina drama, romance e mistério

Atenção, a todos os amantes dos k-dramas juvenis! A Netflix vai lançar sua nova e ambiciosa aposta original no popular gênero televisivo durante a primeira semana de junho: Hierarquia.

A produção promete conquistar as jovens audiências com uma trama cheia de drama adolescente, romance e intriga, mas também com um elenco de potentes estrelas em ascensão.

Quer saber mais sobre este promissor projeto? Continua lendo para descobrir tudo o que precisas a respeito: desde a data de estreia no serviço e elenco até a quantidade de episódios.

Sobre o que se trata “Hierarquia”, o novo k-drama da Netflix?

O k-drama Hierarquia passa-se na prestigiosa Jooshin High School, uma escola secundária privada de elite cuja dinâmica reflete o mundo marcado pela corrupção e agendas ocultas dos adultos.

A instituição, onde a riqueza e o status são tudo e há segredos em cada canto, possui um rígido sistema hierárquico liderado pela rainha Jung Jae-i e seu namorado, Kim Ri-an, apelidado de rei.

Os colegas Yoon He-ra e Lee Woo-jin completam o grupo de estudantes de elite que dominam a escola cheia de privilégios, bem como fofocas, escândalos e muitos conflitos.

O domínio dos filhos dos ricos graças ao seu dinheiro e status social é inquestionável até que Kang Ha, um estudante bolsista com sede de vingança, se transfere após uma morte misteriosa.

Motivado por sua sede de ressarcimento, Ha começa a desestabilizar a rede de relacionamentos no topo da hierarquia social com jogadas audaciosas. Que segredos virão à tona? Será que ele conseguirá fazer justiça?

“A sinopse oficial da Netflix diz: ‘0,01% dos alunos da escola Jooshin têm o controle de tudo, mas um novo e hermético estudante consegue se infiltrar nesse mundo insondável’.”

Quem faz parte do elenco de "Hierarquia"?

Hierarquia é estrelado por uma nova geração de promissores astros coreanos. Roh Jeong-eui lidera a série como Jung Jae-i, a aluna mais popular da Jooshin, apelidada de rainha.

Segue Lee Chae-min como Kang Ha, o estudante bolsista que abala o sistema de elite do ensino médio. Kim Jae-won interpreta Kim Ri-an, o namorado de Jae-i e rei da escola.

Chi Hae-won e Lee Won-jeong completam o elenco principal como Yoon He-ra e Lee Woo-jin, dois dos estudantes populares da exclusiva instituição educacional onde se desenvolve a trama.

Quantos episódios terá?

A série de romance, drama e mistério terá 7 episódios. Os capítulos do projeto, que oferece uma nova visão do gênero escolar, são dirigidos por Bae Hyeon-jin e escritos por Chu Hye-mi.

“A Escola Secundária Jooshin se orgulha de sua ordem estabelecida, que nunca foi questionada. Trabalhamos meticulosamente os detalhes de cada espaço, como os designs, texturas e iluminação”, explicou o diretor da série da Netflix sobre a escola secundária onde cada relacionamento tem um preço.

"Também usamos elementos estruturais para servir como metáforas sobre as circunstâncias dos personagens, desde o antigo prédio, que encarna o orgulho e as tradições da escola, até as escadas, que representam a hierarquia em Jooshin", destacou.

Quando será lançado na Netflix?

Hierarquia será lançado exclusivamente na Netflix em todo o mundo na sexta-feira, 7 de junho de 2024.

Existe um trailer de Hierarquia?

Sim, há um trailer de Hierarquia. O trailer antecipa o sombrio escândalo e a agitação social que ocorrerá nos corredores de Jooshin após a chegada de Kang Ha à prestigiosa escola secundária.

"No início aterrorizante do teaser, você ouve: 'Eu matei alguém'. Depois que a notícia da morte de um estudante se torna pública, a tensão aumenta e os segredos começam a ser revelados lentamente."

As imagens também mostram o conflito entre Ri-an e Ha e a possível reestruturação na ordem social que se avizinha quando Jae-i diz a Ri-an que quer terminar. Que caos isso causará?

O público poderá descobrir quando Hierarquia chegar ao catálogo da Netflix.