Qual é o verdadeiro sobrenome dos príncipes William e Harry?

A família real britânica, uma das mais antigas e importantes de toda a Europa, não está isenta de confusões. Uma das perguntas mais frequentes, especialmente no que diz respeito aos irmãos e príncipes William e Harry, é sobre seu sobrenome.

Príncipe Harry e William: qual é o verdadeiro sobrenome da família real?

O sobrenome oficial da família real é Windsor, estabelecido pelo então rei George V em 1917. No entanto, devido aos seus diferentes títulos nobres, os príncipes William e Harry têm sido comumente identificados por outros apelidos. Por sua vez, o herdeiro do trono britânico William, marido de Kate Middleton, tem o título de príncipe de Gales. Embora ao longo de sua vida tenha sido associado a este nome, derivado de uma das nações do Reino Unido e que também usou seu nome, o atual monarca Charles III, seu sobrenome legal continua sendo Windsor.

William e Harry (Chris Jackson/Getty Images)

O Príncipe Harry, marido de Meghan Markle, também foi conhecido pelo sobrenome Gales por um longo tempo, pela mesma razão que seu irmão. No entanto, após se tornar o duque de Sussex, este último sobrenome se tornou o mais comum para se referir a ele.

O sobrenome da família real britânica é Windsor

Apesar das mudanças de títulos ao longo de suas vidas, o sobrenome dos filhos da princesa Diana continua sendo Mountbatten-Windsor, assim como o de todos os membros da família real britânica. Este sobrenome foi concedido pelo rei George V durante a Primeira Guerra Mundial, de acordo com informações do site Vanidades.

William / Kate Middleton / Harry / Meghan Markle Família Real (WPA Pool/Getty Images)

Grande parte da confusão ocorreu quando os filhos de Meghan Markle e Harry nasceram com o sobrenome Mountbatten-Windsor e não Sussex, uma vez que seus pais haviam renunciado aos seus deveres reais para viver de forma independente nos Estados Unidos. No entanto, houve uma mudança nisso.

Archie e Lilibet, filhos do príncipe Harry e Meghan Markle, recuperaram seu antigo sobrenome Sussex em fevereiro, quando a família decidiu modificar seu site oficial, Sussex.com.