Protagonista de Star Wars revela problemas de saúde, mas estará presente em novo filme da saga

Os fãs de Star Wars foram surpreendidos com o anúncio de que a saga deverá receber novos filmes nos próximos anos. O que também surpreendeu a todos é que um deles deve contar com a volta de uma das protagonistas da última trilogia. Conforme publicado pelo Jovem Nerd, Rey, interpretada por Daisy Ridley, deverá aparecer no próximo filme da saga, uma história que se passa após 15 anos dos acontecimentos do Episódio IX – A Ascensão Skywalker.

ANÚNCIO

O novo filme ainda não teve seu título oficial anunciado, mas sabe-se que o enredo deve girar em torno de Rey, que deverá estabelecer uma nova Ordem Jedi. O longa será dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy, premiada duas vezes com o Oscar de Melhor Documentário em Curta-Metragem, enquanto o roteiro será de Steven Knight, de Peaky Blinders.

Problemas de saúde

Apesar dos ânimos pelo retorno da saga aos cinemas, uma outra notícia pegou os fãs de surpresa. Conforme publicado pela CNN Brasil, a atriz Daisy Ridley, que interpreta a protagonista Rey, revelou que o stress de sua fama repentina com a saga Star Wars a fez ter problemas de saúde durante a divulgação dos filmes.

Segundo a publicação, ela desenvolveu sintomas físicos em resposta às emoções intensas do estrelado. “Eu estava exausta. Nunca tinha viajado tanto ou participado de coletivas de imprensa, e meu corpo lida com o estresse de uma maneira muito física. Meu intestino estava manifestando uma reação emocional às viagens pelo mundo, às pessoas me cumprimentando nas ruas”.

Ela ainda revelou que se sentiu insegura sobre sua capacidade para assumir o papel e a responsabilidade de protagonizar os novos filmes da saga, se considerando “boa o bastante” para isso somente no terceiro filme. “Só me senti à altura no terceiro filme, ‘A Ascensão Skywalker’. Ali senti que fui escolhida por um motivo, mas levou muito tempo. Foi super intenso”.