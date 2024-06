Por que Eloise não fica com Theo Sharpe em Bridgerton? Os livros revelam quem será seu marido

Com quem Eloise Bridgerton se casa?

De acordo com os livros de Julia Quinn, o personagem Theo não existe, portanto, não faz parte da história original. Se a Netflix seguir as bases dos textos, isso não acontecerá. Até o momento, o personagem não apareceu na terceira temporada, o que poderia significar duas coisas: que Eloise nunca mais o procurará ou que o romance entre os dois poderá continuar nos próximos episódios a serem lançados, conforme relatado pelo portal Univisión.

De acordo com o quinto volume da saga 'Bridgerton', intitulado 'To Sir Phillip, With Love', Eloise se apaixona por Phillip Crane, um homem viúvo com quem mantém contato por correspondência após a morte de sua esposa, Marina Thompson.

Numa das cartas, Phillip pede Eloise em casamento e ela, após refletir sobre a situação, decide deixar Londres para conhecê-lo pessoalmente sem avisar nem a ele nem aos seus irmãos, o que o pega de surpresa.

Ambos convivem na casa de Phillip, e Eloise se encarrega de cuidar dos filhos de seu amado, que tornam sua vida impossível com suas travessuras. Depois de um tempo, os Bridgerton descobrem o paradeiro de Eloise e decidem se casar.

A aparição de Theo na série pode ou não afetar diretamente a história de Eloise, pois é bem conhecido que a Netflix faz mudanças a cada temporada lançada. Portanto, é apenas uma questão de tempo para saber se Theo encontrará Eloise novamente ou não.

