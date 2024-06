Os reboots que a Pixar pode ter preparados no futuro

Pixar Animation Studios, fundado em 1986 por Steve Jobs, Edwin Catmull e Alvy Ray Smith, é atualmente um dos estúdios mais importantes da indústria e o mais famoso em termos de animação.

ANÚNCIO

Com o lançamento de ‘Toy Story’ em 1995, o estúdio se estabeleceu como pioneiro nesse meio do sétimo arte e desde então tem ditado a forma de contar histórias. Ao longo dos anos, a Pixar se consolidou como um gigante do cinema animado, criando sucessos como ‘Monstros S.A.’, ‘Procurando Nemo’ e ‘Os Incríveis’.

No entanto, nos últimos anos, o estudo sofreu alguns contratempos com suas apostas recentes, e agora precisa se renovar e reconquistar o mercado.

A Pixar poderá estar apostando em reboots?

Jim Morris, presidente da Pixar, confessou a difícil situação que enfrentaram: “Todos nos sentimos atingidos e foi difícil para a moral. Pensei que era um bom filme com o toque da Pixar, então quando não funcionou, foi como, ‘Uau’. Perguntei-me, ‘As pessoas não querem mais ver o tipo de filmes que fazemos? Isso acabou?’”.

Para recuperar sua posição no mercado, a Pixar está considerando fazer reboots de seus sucessos anteriores. De acordo com a página especializada Bloomberg, Os Incríveis e Procurando Nemo são candidatos a receber novas versões. A estratégia inclui equilibrar ideias originais com sequências e spin-offs para lembrar ao público o que um dia amaram na Pixar.

A Pixar planeja lançar três filmes a cada dois anos, alternando entre títulos originais e sequências ou spin-offs. Essa tática busca não apenas reviver a glória do passado, mas também impulsionar novas franquias potenciais. A Pixar espera que essa combinação atraia tanto os fãs de sempre quanto novas audiências.

A tendência de Hollywood de produzir reboots, spin-offs, sequências e remakes tem sido alvo de críticas, mas não se pode negar que a nostalgia conseguiu chamar a atenção de muitos.