Netflix revela trailer e fotos da segunda parte da 3ª temporada de Bridgerton

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (03) o trailer e as fotos da segunda parte da 3ª temporada de Bridgerton, que estreia no dia 13 de junho e conta com os quatro episódios finais da série de sucesso.

Segundo a sinopse, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) finalmente desistiu de sua paixão de longa data por Colin Bridgerton (Luke Newton) depois de ouvir suas palavras depreciativas sobre ela na última temporada.

No entanto, ela decidiu que é hora de arranjar um marido, preferencialmente alguém que lhe proporcionasse independência suficiente para continuar sua vida dupla como Lady Whistledown, longe de sua mãe e irmãs.

A segunda parte da 3ª temporada de Bridgerton estreia em junho na Netflix (Divulgação/Netflix)

Mas, carente de confiança, as tentativas de Penelope no mercado matrimonial falham espetacularmente. Enquanto isso, Colin retornou de suas viagens de verão com uma nova aparência e um grande senso de confiança.

Mas ele fica desanimado ao perceber que Penelope, a única pessoa que sempre o apreciou como ele era, está lhe dando as costas. Ansioso para reconquistar sua amizade, Colin se oferece para ajudar Penelope em busca de confiança e ajudá-la a encontrar um marido nesta temporada. Mas quando suas lições começam a funcionar um pouco demais, Colin precisa entender se seus sentimentos por Penelope são realmente apenas amigáveis. Complicando ainda mais as coisas, Penelope ainda está brigada com Eloise (Claudia Jessie), que encontrou uma nova amizade em um lugar muito improvável.

A presença de Penelope na alta sociedade torna ainda mais difícil manter seu alter ego de Lady Whistledown em segredo.

Detalhes sobre a 3ª temporada de Bridgerton

Com um total de oito episódios, a série da Netflix foi gravada em Londres, na Inglaterra, e teve a maior estreia da história da produção, com mais de 41 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias.

O elenco adicional conta com Hugh Sachs (Brimsley), Emma Naomi (Alice Mondrich), Kathryn Drysdale (Genevieve Delacroix), Sam Phillips (Lord Debling).