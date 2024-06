Netflix: a série romântica coreana que você vai adorar

De ‘E.R.’ e ‘House’, passando por ‘The Good Doctor’ e ‘Grey’s Anatomy’. As séries médicas ao longo dos anos conquistaram seu espaço como uma das favoritas dos telespectadores, sendo também várias delas um verdadeiro sucesso e recebendo diversos prêmios.

Nesse sentido, de tempos em tempos, novas produções desse tipo vão surgindo e conquistando o coração daqueles que as assistem.

E precisamente no Netflix existem diferentes alternativas para desfrutar de séries desse tipo, sendo uma delas também uma ótima opção para os amantes de produções coreanas.

A série médica coreana que você deve assistir na Netflix

Trata-se de ‘Doctor Stranger’, uma série de 20 episódios onde se mistura tudo relacionado à medicina, drama e romance, em uma produção que conquistou muitas pessoas.

"Depois de escapar da Coreia do Norte, Park Hoon se torna um cirurgião renomado na Coreia do Sul e jura se reunir com a mulher que deixou para trás."

Assim descreve a plataforma de produção, onde são seguidos os passos de Park Hoon, que após escapar da Coreia do Norte se torna um famoso cirurgião na Coreia do Sul, enquanto deseja se reunir com a mulher que conquistou seu coração.

Doctor Stranger (Seoul Broadcasting System)

A série foi lançada em 2014 e é baseada no romance ‘North’ de Choi Ji Yeong, e possui 20 episódios, cada um com duração aproximada de uma hora.

Dentro do elenco estão nomes como Lee Jong Suk, Jin Se Yun, Park Hae Jin, Chun Ho Jin, Park Hae Joon e Kang So Ra.

Dessa forma, se é fã de séries médicas ou séries coreanas, ‘Doctor Stranger’ é uma ótima alternativa para desfrutar na Netflix, especialmente para fazer uma maratona durante o fim de semana.