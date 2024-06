Jovem princesa encanta com seus looks típicos da realeza européia

Estelle da Suécia está atraindo todos os olhares com seu estilo, que está cada vez mais atual e maduro, mas também mostra seus grandes gostos pela moda. A filha da princesa Victoria sempre está na moda, apesar de sua tenra idade, com apenas 12 anos.

Estelle da Suécia surpreende com looks muito parecidos com os de Leonor

Graças ao único senso de moda da jovem, muitas pessoas começaram a compará-la com a princesa Leonor da Espanha, que também surpreende com seus looks com apenas 18 anos de idade, e um recente traje da filha da princesa Victoria tornou isso ainda mais evidente.

Leonor de Borbón (Borja B. Hojas/Getty Images)

A jovem compareceu à inauguração de uma escultura de Giuseppe Penone com seus pais e usava um novo vestido branco estampado com flores azuis. A peça tinha mangas com punhos de renda e uma saia rodada. Além disso, para completar seu visual, Estelle escolheu sandálias da Zara e um colar em forma de coração de quartzo, de acordo com as informações do site Caras.

Princesa Estelle da Suécia (Michael Campanella/Getty Images)

Estelle da Suécia brilha com roupas únicas e na moda

Este novo traje de Estelle da Suécia foi muito comparado com um visual que a princesa Leonor usou em suas aparições anteriores ao Prêmio Fundação Princesa de Girona. Naquela ocasião, a herdeira do trono espanhol usou um vestido longo que também tinha um estampado de flores pretas, que complementou com alpargatas pretas com tiras cruzadas no tornozelo.

Estelle da Suécia (Patrick van Katwijk/Getty Images)

Outros looks de Leonor e Estelle da Suécia

No dia 22 de maio, o rei Felipe e a rainha Letizia Ortiz celebraram seu aniversário com várias fotos familiares, onde é possível ver Leonor de Bourbon com calças retas, uma camiseta da mesma cor e um blazer azul bebê.

Por outro lado, Estelle da Suécia usava uma blusa estampada que combinava perfeitamente com um terno branco em uma visita que fez em 2022 ao centro de visitantes do lago Takern em Ostergotland.