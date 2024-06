Bumbum na nuca: Jojo Todynho ensina técnica para garantir um bumbum empinado no look fitness

Jojo Todynho posa com look monocromático na academia

A cantora Jojo Todynho segue usando suas redes sociais para compartilhar sua rotina de exercícios físicos e não perdeu a oportunidade de mostrar seu novo look para malhar. Em um vídeo, publicado por ela, a cantora ainda aproveitou para ensinar um truque para os seguidores deixarem o bumbum empinado com o look de treino. Conforme publicado pela Caras, Jojo ainda aproveitou para deixar um recado motivacional aos seguidores que não foram treinar.

No vídeo, ela brincou ao dizer que estava fazendo um “arrume-se comigo” para a vida de bodybuilder. “Vocês me pediram então vou fazer um ‘arrume-se comigo’ nessa minha vida de bodybuilder Gracyanne Barbosa e Juju Salimeni. Hoje eu escolhi uma oncinha. Oncinha não. Jaguatirica”, afirmou Jojo em referência a estampa do look.

Técnica para aumentar o bumbum

Em seguida, Jojo fez questão de revelar aos seguidores como faz para deixar o bumbum maior e mais empinado. Ela explicou que tudo é uma questão da forma como veste a calça legging.

“Tem toda uma técnica para parecer que a calça empina o bumbum. Vamos ver se empina o bumbum que está muito pequeno”, revela a cantora que logo em seguida diz que o truque é puxar bem o tecido e esticar para deixar o bumbum empinado.

Ela finalizou o vídeo mostrando o resultado do look e chamando a atenção de quem ainda não saiu para treinar: “Sente essa onça! Bora treinar. Levanta e vai treinar. E a dieta? Tá comendo o alface que a nutri mandou? Tem que fazer. Se não fizer, não vai ter resultado”.

Jojo recentemente levou a internet à loucura depois de compartilhar imagens do antes e depois de seu corpo. Ela, que emagreceu 50kg após uma cirurgia bariátrica e mudança de hábitos, vem dividindo as conquistas com os seguidores e incentivando outras pessoas a seguirem o mesmo caminho.