A atriz elogiou muito o marido no aniversário dele, mas foi criticada por um detalhe

Salma Hayek está casada há 15 anos com o empresário francês François-Henri Pinault, com quem também tem uma filha, Valentina Pinault, de 16 anos.

O casal sempre foi um dos mais polêmicos do mundo do entretenimento devido à diferença de idade entre a atriz e o empresário, embora na realidade apenas o separem 5 anos.

Além disso, sempre a chamaram de “interesseira”, pois afirmam que o empresário não é nada bonito e ela só está com ele por causa do dinheiro. No entanto, a famosa atriz deixa claro que seu amor é real.

Salma Hayek exibe seu amor por seu marido em seu aniversário, mas este detalhe chamou a atenção

Na verdade, recentemente Salma Hayek compartilhou algumas fotos românticas com seu marido para parabenizá-lo por seu aniversário de 62 anos.

“Que Deus abençoe o dia em que você nasceu, meu amor. Obrigado pelo amor e risos intermináveis que você me proporciona todos os dias. Feliz aniversário, meu rei 👑”, foi a emocionante mensagem que a famosa dedicou ao seu marido.

No entanto, é claro que um detalhe chamou a atenção e as críticas não faltaram, pois além de chamá-la de interesseira, uma usuária lembrou à mexicana que seu marido foi infiel.

“O seu amor te enganou quando você estava grávida, mas você o perdoou porque ele é tão bonito. Espere, ele não é... Porque foi um acidente... Espere, não foi... Porque ele é rico. 🤑”, foi o comentário da usuária Mercedes.

Salma Hayek Uma usuária do Instagram lembrou à atriz que seu esposo supostamente lhe foi infiel (@salmahayek/Instagram)

E é dito que o empresário foi infiel a Salma com a modelo Linda Evangelista, e dessa infidelidade nasceu o filho que eles têm em comum, August, que tem a mesma idade de Valentina.

No entanto, a atriz nunca falou sobre isso e, pelo contrário, se dá muito bem com Linda e até trata August como se fosse seu próprio filho, deixando isso claro através das redes sociais.

Além disso, milhares de fãs saíram em defesa dela diante desse comentário e colocaram a usuária em seu lugar. “Relaxe, dona veneno”, “exclamou a invejosa”, “bem que você gostaria de ser ela, pare com essa inveja doentia”, “ela não precisa do seu dinheiro, ela tem uma fortuna com sua carreira de atriz e empresas”, e “esse comentário não faz sentido, que sem noção”, foram alguns dos comentários.