O incrível salário e o terrível desafio da babá espanhola dos filhos de Kate Middleton e William

María Teresa Turrión é a babá mais midiática do mundo. E não porque ela seja amiga da imprensa. A babá espanhola dos três filhos dos príncipes de Gales tem estado há anos nas sombras do casamento real, fazendo um trabalho impecável que a tornou um pilar fundamental da família britânica.

ANÚNCIO

Maria Teresa Turrión é a babá mais popular atualmente

Agora, com a doença de Kate Middleton, Turrión enfrenta o desafio mais difícil de sua carreira profissional: garantir que os três pequenos vivam a doença e a convalescença de sua mãe com a maior normalidade possível e sem que isso os afete de forma negativa.

Kate Middleton A princesa de Gales tem sido muito estratégica para falar com seus filhos sobre seu diagnóstico (WPA Pool, Pool, Finnbarr Webster)

Algo que é muito complicado devido ao enorme interesse midiático despertado por tudo relacionado aos futuros reis da Inglaterra. Por seu lado, a espanhola educada em terras britânicas e que faz parte da elite defenderá com unhas e dentes, assim como tem feito nos últimos anos.

A babá cuida dos pequenos herdeiros há uma década

María Teresa Turrión chegou à vida dos príncipes de Gales em 2014, quando ainda eram duques de Cambridge e acabava de nascer seu primogênito George. Nascida em Palencia, na Espanha, ela foi educada no Norland College, a academia de babás mais prestigiosa de todo o Reino Unido, localizada em Bath. Nos primeiros anos como babá real, ela se dedicou a cuidar 24 horas por dia dos 3 filhos do príncipe William e Kate Middleton: George, Charlotte e Louis.

No entanto, desde que o casal se mudou para Adelaide Cottage, sua maravilhosa e tranquila residência em Windsor e que se tornou o melhor refúgio da princesa de Gales após seu terrível sofrimento com câncer, Turrión vive em uma casa separada, mas ainda é responsável pela educação do futuro rei da Inglaterra e de seus irmãos.

Quanto dinheiro Maria Teresa Turrión ganha?

Quando se fala do papel desempenhado por María Turrión, é fácil imaginar que a espanhola poderia ter um salário elevado. Seu trabalho como guardiã da saúde física e emocional dos três pequenos, juntamente com a década que passou trabalhando para William e Kate, resulta, de fato, em uma renda muito alta, conforme revela o site Mujer Hoy.

Maria Teresa Turrion (Max Mumby/Indigo/Getty Images)

Foi recentemente divulgado, quando alguns meios de comunicação britânicos informaram qual poderia ser o salário exato da babá. E poderia chegar a 42.000 libras por ano (quase 50.000 €), podendo chegar até 120.000 libras (cerca de 142.000 €) caso tivesse que assumir os custos de aluguel e alimentação.