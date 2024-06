Estes são os luxos do filho do homem mais rico da Ásia: Shakira em seu casamento é um deles

Shakira posa com o 'Prêmio Michael Jackson Video Vanguard' e o 'Prêmio de Melhor Colaboração' por TQG na sala de imprensa do MTV Video Music Awards 2023 no Prudential Center em 12 de setembro de 2023 em Newark, Nova Jersey. (Foto de Eugene Gologursky/Getty Images para MTV)

Shakira está na boca de todos depois de saber-se que dará um concerto privado no casamento de Anant Ambaniy, filho de Mukesh Ambani, considerado o homem mais rico da Ásia. A colombiana fará magnatas dançarem com seus quadris em um cruzeiro que navegará entre Itália e França.

A união de Anant com Radhika Merchant tem dado o que falar, pois longe de realizar uma cerimônia discreta, eles estão esbanjando, então espera-se que o evento conte com quatro dias de festa repletos de luxo e entretenimento.

Segundo a Forbes, Mukesh Ambani teria um patrimônio avaliado em pelo menos 117.000 milhões de dólares, graças aos múltiplos negócios que mantém com sua empresa Reliance Industries, focada em petroquímicos, petróleo, gás, telecomunicações, varejo e serviços financeiros. Seu filho faz parte dos que controlam esses negócios.

Os luxos do filho do homem mais rico do mundo

Anant Ambani, o filho mais novo do homem mais rico da Ásia, é um dos herdeiros da fortuna de seu pai e é quem está encarregado das últimas festividades que sua família tem celebrado em comemoração ao seu casamento com Radhika Merchant, filha de Viren Merchant, diretor geral da Encore Healthcare Pvt. Ltd., e da empresária Shaila Merchant, com quem não tem poupado despesas.

E é que, embora o casamento conte com uma celebração de quatro dias, já tiveram uma festa pré-nupcial que durou três dias, na qual contaram com a presença de outras celebridades como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sunder Picha, Ivanka Trump e a celebridade de Bollywood, Shah Rukh Khan.

O evento ocorreu em uma propriedade familiar em Gujarat, onde Anant possui mais de 10 milhões de árvores e uma variedade de vida selvagem. Como parte do entretenimento, houve ilusionistas, espetáculo de drones, várias trocas de roupa dos noivos, muita comida típica, milhares de luzes, fogos de artifício, entre outras excentricidades.

Para além disso, foi a Rihanna quem animou a cerimônia e teria recebido 74 milhões de rúpias, $3.438.156.380 por atuar na primeira parte do casamento.

No caso da colombiana, ela poderia receber entre 10 e 15 milhões de rúpias pela sua atuação, o que equivale a US$ 180 mil.

Sobre o casamento, espera-se que os convidados sigam um novo código de vestimenta, com quadros de avisos e um exército de cabeleireiros, maquiadores e designers de roupas indianas em seu hotel para ajudá-los a se preparar.

Apesar do alvoroço causado pelo casamento do casal, esta não é a primeira vez que a família mais rica da Ásia se destaca com celebrações opulentas, pois em 2018, a Beyoncé se apresentou nas festividades prévias ao casamento de Isha, a única filha mulher de Mukesh, realizadas na cidade indiana de Udaipur.

No evento, destacaram figuras reconhecidas como os ex-secretários de Estado dos Estados Unidos Hillary Clinton e John Kerry.