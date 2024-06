Decidido o divórcio? Não é apenas Ben Affleck, agora é Jennifer Lopez quem não está usando seu anel

Ben Affleck é criticado por parecer feliz com seus amigos e não com Jlo

Os rumores de divórcio entre Ben Affleck e Jennifer Lopez estão cada vez mais fortes. Diz-se que ambos vivem separados em Los Angeles e, embora em algumas ocasiões tenha sido ele quem foi visto sem sua aliança de casamento, agora é ela quem foi flagrada sem esse importante símbolo de compromisso matrimonial.

O ator foi fotografado sem sua aliança quando chegou ao set de seu filme ‘The Accountant 2′, conforme relatado pelo portal Quien, com base na agência The Grosby Group. Por sua vez, a ‘Diva do Bronx’ foi vista sem a joia no Memorial Day na casa de um amigo. Novamente, ela estava sozinha, sem Affleck.

Nas mídias já haviam divulgado imagens de Ben sem o anel, mas agora é JLo quem é vista sem a joia, reforçando assim a hipótese de uma separação inevitável entre eles.

Existem versões que indicam que a atriz e cantora, de 51 anos, se agarrou ao protagonista de 'Batman' por vergonha da opinião pública devido a uma nova separação.

Midiaticamente, é dito que a crise do casal tem como gatilho o estilo de vida e personalidade de cada um, já que enquanto ele é mais reservado, ela gosta de se mostrar diante das câmeras, exibindo seu relacionamento para todos. Isso tem deixado Ben “desgastado”, conforme revelou uma fonte à Us Weekly.

Entretanto, supostamente, cada um está em seu próprio espaço, aparentemente para analisar e avaliar se se sentem melhor separados, de modo que isso os ajude a finalizar uma decisão, embora vê-los sem suas alianças pareça demonstrar que a decisão do divórcio já foi tomada.

Ben Affleck e Jennifer Lopez, uma nova tentativa após 20 anos

'Gigli' foi um filme protagonizado por Ben Affleck e Jennifer López quando ainda eram namorados Foto: Getty

Ben Affleck e Jennifer Lopez se casaram em agosto de 2022, mas sua história de amor começou há mais de 20 anos, quando se conheceram durante as filmagens do filme 'Gigli' em 2001. No ano seguinte, eles se tornaram públicos como um casal e logo anunciaram seu noivado, mas poucos dias antes do casamento em 2003, eles o adiaram.

"Devido à atenção excessiva da mídia em torno do nosso casamento, decidimos adiar a data. Quando consideramos seriamente a possibilidade de contratar três 'noivas-isca' diferentes em três lugares diferentes, percebemos que algo não estava certo. Começamos a sentir que o espírito do que deveria ter sido o dia mais feliz de nossas vidas poderia ser comprometido. Sentimos que o que deveria ter sido um dia alegre e sagrado poderia ser arruinado para nós, nossas famílias e nossos amigos", disseram em um comunicado na época.

Em janeiro de 2004, anunciaram sua separação.