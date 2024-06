Zombando Shakira e Clara Chía? Piqué é criticado por sua atitude durante a transmissão ao vivo

Piqué não deixa de ser alvo de críticas, já que desde que traiu Shakira e tornou pública seu relacionamento com Clara Chía Marti, os ataques não param.

Além disso, sua atitude e comportamento em eventos ou com amigos às vezes não são os melhores e causam polêmica, e recentemente ele se envolveu em outra confusão.

E o ex-jogador de futebol foi flagrado aparentemente zombando de Shakira durante uma transmissão ao vivo e tem recebido milhares de críticas.

Critica a Gerard Piqué por essas ações em relação a Shakira durante uma transmissão ao vivo

Piqué foi convidado há alguns dias para o canal de streaming do francês AmineMaTueTV, onde o jovem colocou uma música para o ex-jogador de futebol falar sobre Shakira.

O streamer francês reproduziu uma música satírica sobre a Seleção Espanhola de Futebol, onde falam de Shakira como uma trabalhadora sexual, e a reação de Piqué causou indignação.

O tema se chama ‘La Roja’, e é uma música que zomba da equipe nacional espanhola, fazendo referência a jogadores como Benzema, Iniesta e até Piqué, mas em uma parte da música diz “4, 5, 6, eu gosto da Shakira, La Jonquera, minha casa é sua casa”.

A Jonquera é um bordel localizado em Girona, que foi usado por muito tempo nos campos de futebol para insultar o adversário.

Muitos repudiaram a forma como Piqué reagiu, pois sorriu e tirou os fones de ouvido, por isso tem sido criticado nas redes sociais e chamado de "pouco homem".

"Que horror, ele não supera e sempre tenta fazê-la parecer mal", "ele não tem outra maneira de se destacar a não ser com polêmicas com Shakira", "como ela é quem triunfa, ele precisa chamar a atenção de outra forma", "Pobre Piqué ainda precisa de Shaqui para que o mundo se lembre de que ele existe 😂", "pobre homem. Nem mesmo o futebol o leva em consideração. Vive à sombra de Shakira", "que vergonha, zombar assim da mãe de seus filhos", e "Que homem pequeno. Mas sua hora chegou", foram algumas das críticas nas redes.

Recentemente, o espanhol foi visto no Estádio Azteca, no México, junto com uma mulher misteriosa que não era Clara Chía Martí, o que tem gerado especulações de que terminaram o relacionamento.