“Ela é a chefe”: conheça Simu Liu, o ator que defendeu J.Lo de repórter impertinente no México

Jennifer López tem sido muito comentada pelo lançamento de seu filme ‘Atlas’ na Netflix, não só por mostrar uma nova faceta como atriz ao entrar no gênero de ficção científica, mas também por uma série de eventos infelizes (com uma reviravolta afortunada) que a cercaram.

Durante a turnê promocional do filme, a atriz desembarcou na Cidade do México junto com Simu Liu e o diretor Brad Peyton para participar de um evento com os fãs, onde interagiram com eles e apresentaram o filme. No dia seguinte, deram uma coletiva de imprensa na qual falaram sobre os desafios enfrentados com essa produção ambiciosa.

Jennifer Lopez, Simu Liu e Brad Peyton em coletiva de imprensa no CDMX Netflix (Netflix)

Na conferência, a atriz revelou que se inspirou em outras mulheres que assumiram papéis em filmes de ação e ficção científica, como Linda Hamilton em 'O Exterminador do Futuro 2' e Sigourney Weaver em 'Alien', que, ao vê-las na tela, a fizeram pensar "eu quero ser ela um dia".

Além disso, falou sobre como chegou a se conectar com uma história que mistura ficção e ação, ao mesmo tempo em que tem um núcleo emocional profundo que é vivido através da complexidade de Atlas.

Repórter incomoda J.Lo e Simu Liu sai em sua defesa

No momento de encerrar a rodada de perguntas e respostas, os atores e o diretor estavam prontos para sair quando um repórter perguntou - sem autorização - sobre o suposto divórcio de Ben Affleck.

Jennifer passou de um sorriso a uma expressão de irritação, o que levou Simu Liu a intervir imediatamente.

Isso fez com que nas redes sociais os internautas aplaudissem o feito de Liu, expressando que "ele é tudo o que está certo". "Há algo que Simu não faça bem?". "Simu Liu é todo um cavalheiro!". "Simu Liu é um ser incrível", lê-se nas redes sociais.

Quem é Simu Liu?

O ator divide créditos com J.Lo no novo filme ‘Atlas’ Instagram (Instagram)

Simu Liu é um nome que tem ressoado em Hollywood e em todo o mundo nos últimos anos. Este talentoso ator canadense de origem chinesa conquistou corações não apenas por seu carisma e habilidades na tela, mas também por sua coragem e caráter fora dela. Atualmente, ele tem 35 anos e em pouco tempo se destacou entre os grandes.

Embora inicialmente tenha seguido uma carreira em finanças, sua paixão pela atuação eventualmente o levou a mudar de rumo. Antes de alcançar a fama, Liu trabalhou como dublê de risco e teve papéis menores em várias séries de televisão. Sua grande oportunidade chegou com a série canadense ‘Kim’s Convenience’, na qual interpretou Jung Kim. A série foi um sucesso e ajudou a estabelecer Liu como um ator talentoso e versátil.

Liu deu um grande salto com a Marvel e 'Shang-Chi', lançado em 2021. Este papel o tornou o primeiro super-herói asiático a estrelar um filme da Marvel, e Liu recebeu elogios por sua atuação, habilidade nas artes marciais e carisma.

Em 2023, Simu se tornou um dos Ken do filme ‘Barbie’. “Foi, sem dúvida, o melhor roteiro que já li na minha vida. Pensei: ‘Farei o que for preciso: me leve para este filme’”, disse à Allure.

O ator não apenas quebrou barreiras na indústria do entretenimento, mas também mostrou ser um verdadeiro herói tanto na tela quanto fora dela. Se você ainda não está familiarizado com o seu trabalho, definitivamente é hora de acompanhar de perto a sua carreira.