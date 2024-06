Ben Affleck é visto sem aliança de casamento chegando ao set de seu novo filme

As especulações sobre a relação entre Ben Affleck e Jennifer Lopez continuam a crescer, e as recentes imagens do ator sem sua aliança de casamento alimentaram ainda mais os rumores de uma possível separação. Na quinta-feira, Affleck foi visto sem sua aliança de casamento no set de ‘O Contador 2′.

Isso gerou uma enxurrada de comentários sobre o estado de seu relacionamento com a cantora e atriz. Os sinais de tensão no relacionamento de Affleck e Lopez têm sido evidentes há algum tempo. A ausência de Affleck na estreia de ‘Atlas’ em Los Angeles, onde Lopez estava presente sem seu marido ao seu lado.

Ben Affleck é flagrado sem sua aliança de casamento e os rumores não param de crescer

As fotografias obtidas pelo Page Six mostram Affleck entrando no set de filmagem com uma roupa casual, mas o que chamou a atenção foi a ausência de sua aliança de casamento. Este incidente se soma a outras ocasiões em que Affleck foi visto sem seu anel, incluindo quando ele compareceu a um recital de um de seus filhos no fim de semana passado.

Entretanto, a esposa dele, Jennifer Lopez, tem sido fotografada usando sua aliança de casamento durante suas aparições públicas. Além disso, os gestos de Affleck, como cobrir o dedo anelar com um suéter para evitar ser fotografado, têm alimentado ainda mais os rumores.

Os relatórios de que Affleck está procurando uma casa na área de Los Angeles também têm alimentado os rumores. Segundo fontes próximas ao ator, ele estaria buscando se afastar da residência compartilhada com Lopez em meio à crescente especulação sobre seu divórcio.

O divórcio parece estar ao virar da esquina para Jennifer Lopez e Ben Affleck

A situação se complica ainda mais com as declarações de uma fonte próxima a Affleck, que revelou ao Page Six que o ator está reconsiderando seu casamento com Lopez. A fonte descreveu os últimos dois anos como um ‘sonho febril’ para Affleck e sugeriu que agora ele está percebendo que o relacionamento não é sustentável.

Entretanto, Lopez tem evitado abordar diretamente os rumores de separação, mas admitiu sentir-se “muito incompreendida”, uma situação que reflete a de seu personagem em ‘Atlas’. O relacionamento de Affleck e Lopez tem sido objeto de intenso escrutínio desde sua reconciliação em 2021, e cada movimento do casal parece ser objeto de análise.