Influenciadora brasileira é hospitalizada após tentativa de feminicídio em Paris

A influenciadora Janaína Santos dos Prazeres, de 35 anos, foi hospitalizada em Paris, na França, após sofrer uma tentativa de feminicídio. Segundo o portal Extra, o responsável pelo ataque a Janaína foi o namorado dela, Kalel dos Santos Dias, que foi preso após a

denúncia realizada pela influenciadora.

Conforme a publicação, Janaína foi agredida na última semana, no quarto do hotel em que ela e o namorado estavam hospedados. Ela conseguiu fugir e buscar por atendimento médico em um hospital onde foi diagnosticada com fratura na órbita ocular, nariz e maxilar. A influenciadora prestou queixa e Kalel foi preso pelas autoridades locais. Até o momento, o caso segue sob investigação na França.

Ela compartilhou sua história

Janaína, que já está de volta ao Brasil, precisou passar por um procedimento cirúrgico em decorrência das agressões sofridas. Ela compartilhou um relato onde revelou detalhes das agressões sofridas.

A influenciadora foi eleita a “mulher perfeita” pela “Playboy” da Noruega e já investiu mais de R$300 mil em cirurgias e procedimentos plásticos. Aos 35 anos, ela moldou sua aparência ao longo da vida e não economiza em procedimentos estéticos para atingir seu ideal de beleza.

Ao todo, ela já se submeteu a lipoaspiração, lipo HD, remoção de osso da costela, duas cirurgias no nariz, rinoplastia secundária, próteses mamárias, bioplastia nos glúteos, bioplastia facial, implante hormonal e fios de sustentação. Além disso, ela também se cuida com medicina integrativa.