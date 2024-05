Tudo o que você precisa saber sobre ‘Biônicos’, o novo filme de ficção científica da Netflix

Jéssica Córes é a protagonista do filme ‘Biônicos’

Boas notícias para os amantes de filmes de ficção científica: Netflix irá lançar seu novo longa-metragem no popular gênero cinematográfico durante a última semana de maio.

ANÚNCIO

Trata-se de Biônicos, uma produção brasileira que promete manter o público à beira do assento ao longo de suas quase duas horas com uma história original cheia de ação e emoção.

Quer saber mais sobre este projeto antes da sua estreia? Continue lendo para descobrir tudo o que precisa saber: desde a sinopse e elenco até a data de lançamento no serviço.

Sobre o que se trata o filme “Biônicos”?

Ambientada no ano de 2035, Biônicos segue um par de irmãs que competem entre si para ter sucesso no salto em distância, enquanto melhorias biônicas dominam o mundo do esporte.

No entanto, neste futuro antiutópico reformado pelos avanços da tecnologia, o confronto entre as ambiciosas atletas acaba levando-as por um caminho sombrio.

Cena do filme 'Biônicos' |Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

“A sinopse oficial diz: ‘Num futuro distópico em que as próteses robóticas redefinem o esporte, duas irmãs competem no salto em distância, mas a rivalidade delas toma um rumo sinistro’.”

De acordo com a Netflix, "a ambição, os dilemas morais e os conflitos familiares se desenvolvem em um ambiente cyberpunk com cenas de ação cheias de adrenalina" neste thriller futurista.

ANÚNCIO

Cena do filme 'Biônicos' |Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Quem faz parte do elenco?

Os Biônicos é liderado por Jéssica Córes e Gabz interpretando María e Gabi, respectivamente, duas irmãs que competem entre si para alcançar o topo no esporte desde a infância.

Bruno Gagliasso completa o elenco principal como Heitor. No obstante, o trio de estrelas não é o único a fazer parte desta produção da Black Filmes para a plataforma de streaming.

Christian Malheiros, Nill Marcondes, Guta Ruiz, Miguel Nader, Márcio Fecher, Klebber Toledo, Paulo Vilhena e Danton Mello e Nicole Cordery também fazem parte do elenco do ambicioso filme.

Cena do filme 'Biônicos' |Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Quanto tempo dura?

Os Biônicos têm uma duração de 1 h 50 min. O filme cheio de suspense e reviravoltas é dirigido pelo cineasta Afonso Poyart. Josephina Trotta, Cris Cera, Víctor Navas e Poyart escreveram o roteiro.

Enquanto isso, Jatir Eiró, Upex, Cristiane Miotto, Mariana Marcondes e Rodrigo Castellar são os produtores executivos deste longa-metragem que apresenta alguns "efeitos visuais inovadores".

Cena do filme 'Biônicos' |Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Quando é que Biônicos chega à Netflix?

Biônicos será lançado mundialmente na Netflix em 29 de maio de 2024. De acordo com o serviço digital, este é o “primeiro filme brasileiro desse tipo” produzido pelo gigante do streaming.

Existe um trailer de Biônicos?

Sim, há um trailer oficial de Biônicos. As imagens, publicadas em 15 de maio, deram uma prévia do mundo cyberpunk onde se passará a história das irmãs María e Gabi.