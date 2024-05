Torcedor ficou nu e subiu no telhado do estádio na fcmexicano

Torcedor no telhado do estádio Azteca

O futebol mexicano viveu sua grande final neste domingo e algo que não passou despercebido e acabou ecoando foi a cena de um torcedor que, apenas de cueca, acabou subindo no telhado do estádio Azteca.

Além da vitória do América por 1-0 sobre o Cruz Azul, com um gol de Henry Martin aos 78 minutos, da marca do pênalti, esta outra cena chamou a atenção de muitos.

Torcedor do América no setor de arquibancadas do estádio

No meio do compromisso, um jovem em evidente estado de euforia, acabou no topo do palco esportivo para onde chegou apenas de cueca.

Vídeos em redes sociais mostraram o que aconteceu com o jovem que mal podia ser visto à primeira vista, mas que ao se aproximar foi possível vê-lo segurando-se em uma grade, enquanto agitava sua camiseta no ar e se segurava com apenas uma mão.

As imagens assustaram muitos e o que a maioria das pessoas está se perguntando é como esse torcedor do América do México chegou lá.