Site revela que Marina Ruy Barbosa está prestes a deixar a Globo

O site ‘Notícias da TV’, revelou que Marina Ruy Barbosa não renovou seu contrato com a Globo e irá deixar a emissora no fim do ano.

Segundo o texto, a atriz estava cotada para um papel de destaque no remake de ‘Vale Tudo’, que irá celebrar os 60 anos da Globo, mas recusou.

Ainda de acordo com a matéria, a decisão foi tomada para que Marina tenha mais liberdade de escolhas em seus trabalhos. A coluna também revela que, mesmo gostando do papel de vila em ‘Fuzuê', a atriz participou da novela apenas por insistência dos produtores.

Carreira na Globo

O site ‘Metrópoles’ também trouxe os números de Ruy Barbosa na Rede Globo. Com 28 anos, ela possui vinculo com a emissora desde os 9, participando de mais de 15 projetos na casa.

Já seu salário é de aproximadamente R$ 350 mil e cachês em torno de R$ 500 mil. Atualmente, Marina Ruy Barbosa está em negociação com uma plataforma de streaming para um novo projeto.

Marina Ruy Barbosa aparece com joias de R$ 116 milhões em Festival de Cannes; veja mais sobre os itens

Marina Ruy Barbosa não passa batido em lugar nenhum. Mas além da beleza da atriz, o que também chamou a atenção durante o Festival de Cannes foram suas joias e vestidos.

Segundo a revista Quem, os acessórios de Marina possuem um valor de exorbitante, podendo chegar em até R$ 116 milhões!

De acordo com o site, no último dia 17 de maio o look escolhido pela atriz para um evento de uma joalheria foi um vestido Giambattista Valli e joias de rubis, avaliadas em aproximadamente R$ 28 milhões.

Já no domingo, dia 19, a presença no tapete vermelho para a exibição do filme ‘Horizon: An American Saga’, foi marcada pela escolha de um vestido longo Miss Sohee e claro, com joias, avaliadas em mais de R$ 88 milhões. O conjunto de colar, brincos e anéis, contavam com diamantes brancos e amarelos.