Séries e filmes que a Netflix vai remover em 1º de junho: mais de 30 produções serão excluídas

Netflix começará junho em grande estilo com o lançamento de uma série de produções no primeiro dia do mês. No entanto, também nessa data, a plataforma se despedirá de uma variedade de projetos.

ANÚNCIO

Aproximadamente quarenta títulos serão removidos da biblioteca do serviço digital para a América Latina com a chegada do novo mês devido ao término de seus acordos de licença.

Desde filmes aclamados pela crítica como Garota, Interrompida, passando por sagas de sucesso de bilheteria como Velozes e Furiosos até romances que conquistaram a todos como Querido John.

Lista de produções que a Netflix removerá de seu catálogo em 1º de junho

Por isso, a seguir, compilamos uma lista com as séries e filmes que se sabe que deixarão a plataforma em 1º de junho de 2024. Você tem até 31 de maio para assisti-los pela última vez.

Os Suspeitos (2013)

Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis e Terrence Howard estrelam este intenso filme de drama e suspense que te mantém na ponta da cadeira ao longo de suas mais de duas horas.

Sinopse: Um homem desesperado com o desaparecimento de sua pequena filha não descansará até ver a cara do culpado.

A chegada (2016)

Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker são as principais estrelas deste aclamado drama de ficção científica baseado no conto elogiado "A história da sua vida" do escritor Ted Chiang.

ANÚNCIO

Sinopse: Quando naves espaciais começam a aparecer em todo o mundo, uma especialista em idiomas encarregada de decifrar as mensagens descobre algo que mudará sua vida.

Inocência interrompida (1999)

Angelina Jolie ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação neste clássico estrelado por Winona Ryder e baseado nas memórias da escritora Susanna Kaysen.

Sinopse: Uma garota de dezoito anos é internada em um hospital psiquiátrico no final dos anos sessenta e cria laços inesperados com as outras pacientes do local.

Memórias de uma Gueixa (2005)

Zhang Ziyi, Ken Watanabe e Koji Yakusho lideram esta adaptação do romance homônimo de Arthur Golden, que ganhou três prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Sinopse: Depois de ser vendida quando criança, Chiyo, filha de um pescador, torna-se a gueixa mais procurada de Quioto, mas rivalidades ameaçam o destino que ela deseja.

Querido John (2010)

Os atores Channing Tatum e Amanda Seyfried protagonizaram com uma química incrível este inesquecível drama romântico baseado no livro de mesmo nome do autor Nicholas Sparks.

Sinopse: Enquanto está de licença, um soldado americano se apaixona por uma garota. Mas quando ele é enviado em uma missão, ambos devem se manter unidos através de cartas.

Outras séries e filmes que sairão da Netflix em 1 de junho de 2024 são: