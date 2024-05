RBD acusa o ex-gerente de ‘irregularidades’ em auditoria e desfalque milionário

O famoso grupo musical RBD emitiu um comunicado contundente em resposta às declarações de seu ex-gerente, Guillermo Rosas, e sua empresa T6H Entertainment, que recentemente negaram sua participação em um suposto desfalque à banda. Os membros do RBD, Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann e Christian Chávez, por meio de seus advogados, reiteraram que existem ‘irregularidades significativas’ reveladas em uma auditoria realizada na T6H Entertainment.

Há problemas entre o RBD e seu ex-gerente

Nesta quarta-feira, 22 de maio, os membros do RBD apontaram que a auditoria inicial realizada pela empresa Citrin Cooperman à empresa dirigida por Rosas revelou cerca de um milhão de dólares não verificados. "Ao contrário das alegações feitas pela T6H Entertainment, a investigação contábil forense realizada pela Citrin Cooperman revelou irregularidades significativas".

Especificamente, o relatório indicou que a T6H Entertainment recebeu fundos relacionados à turnê desde dezembro de 2022, dos quais cerca de 1 milhão de dólares permanecem não verificados, ou seja, não contabilizados, mesmo após considerar os recibos e documentos fornecidos pela T6H Entertainment", afirma o comunicado.

Além disso, os membros do RBD acusam que a empresa de Rosas tem retardado o processo ao não assinar documentos-chave necessários para a resolução dos pagamentos e da turnê. De acordo com o comunicado, T6H Entertainment foi a única responsável pelos pagamentos da turnê em uma primeira etapa, seguida por Citrin Cooperman, que atuou como gerente de negócios da turnê e foi recomendada pela T6H Entertainment.

Devido à considerável quantia de dinheiro envolvida e às discrepâncias encontradas, RBD teve que pausar todos os seus projetos, incluindo uma possível continuação de sua turnê. "Devido à considerável quantia de dinheiro envolvida e às discrepâncias encontradas, todos os nossos projetos estão atualmente em espera. Tivemos que pausar esse sonho compartilhado com vocês, incluindo uma possível continuação da turnê", afirmaram.

Finalmente, a Souls Productions Inc., a empresa formada pelos cinco membros do grupo, garantiu que seus advogados estão trabalhando para resolver as discrepâncias de forma profissional. “Continuaremos comprometidos em cooperar com todas as partes envolvidas para alcançar uma resolução justa e transparente (...) prometemos mantê-los informados enquanto trabalhamos em direção a uma resolução”, concluíram no comunicado divulgado pelo escritório de advocacia Singh, Singh & Trauben, LLP. Enquanto isso, os seguidores do RBD aguardam ansiosamente por uma resolução que permita ao grupo retomar suas atividades e continuar compartilhando sua música com o mundo.