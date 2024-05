O querido personagem da Disney que poderia ser interpretado por Dua Lipa em seu filme live action

Nos últimos anos, os filmes live action da Disney têm sido uma tendência e uma oportunidade para testar a criatividade dos fãs ao procurar qual celebridade poderia interpretar os queridos personagens animados com os quais cresceram. Desta vez, um novo rumor aponta para uma proposta bastante interessante com a cantora Dua Lipa.

ANÚNCIO

No mundo da Disney, poucas coisas geram tanta conversa como a escolha do elenco para suas adaptações em live-action. Branca de Neve, a escolha de Halle Bailey para interpretar Ariel, a participação de Blue Ivy no prequel de ‘O Rei Leão’, são algumas das escolhas que geraram controvérsia ou discussão.

Qual seria o filme live-action da Disney em que Dua Lipa poderia estar participando?

A fita que está sendo bastante discutida agora é a live action de ‘Hércules’. O blog especializado em Disney, The DisInsider, publicou que a empresa está considerando uma artista pop para interpretar este papel, o que gerou rumores colocando Dua Lipa na liderança.

O rumor começou com uma entrevista realizada com Zach Perilstein, um insider do mundo Disney. Embora ainda não haja confirmação oficial, a ideia de que Dua Lipa poderia interpretar Megara, o interesse amoroso do protagonista do filme, capturou a atenção de muitos. Especificamente, o que Zach mencionou é que “um nome que a Disney está gostando no momento é o de Dua Lipa”.

Megara, conhecida como Meg, é um personagem muito importante do filme animado da Disney, ‘Hércules’ de 1997. No filme, ela é uma mulher forte e astuta que trabalha para Hades, o deus do submundo, devido a um acordo que fez para salvar seu ex-namorado, que acabou por abandoná-la. Ao longo da história, Megara se torna o interesse amoroso de Hércules e, embora inicialmente esteja presa em um conflito de lealdades, acaba se tornando sua aliada e verdadeiro amor.

É importante lembrar que isto é apenas um rumor que tem agradado bastante a alguns fãs, principalmente da cantora. Outras possíveis candidatas consideradas são Ariana Grande e Elizabeth Gillies.