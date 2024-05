O julgamento de Alec Baldwin por homicídio involuntário no set do filme ‘Rust’ continuará

Alec Baldwin será julgado por homicídio culposo no caso do homicídio culposo em 2021 da diretora de fotografia do filme Rust, Halyna Hutchins, depois que uma juíza de Novo México negou na sexta-feira o pedido do ator para descartar o caso. O julgamento de Baldwin está marcado para julho.

A decisão da juíza Mary Marlowe ocorre após ouvir os argumentos orais dos advogados e promotores de Baldwin em um tribunal de Santa Fe em 17 de maio. Durante essa audiência, a promotora especial Kari T. Morrissey disse, referindo-se a Baldwin, que "o ator é responsável pelas armas de fogo assim que estão em suas mãos".

Defesa de Alec Baldwin

Os advogados de Baldwin argumentaram que o caso deveria ser arquivado porque Morrissey não apresentou provas-chave durante o procedimento do grande júri em janeiro, que resultou na acusação de Baldwin pelo crime de homicídio culposo.

O crime de homicídio involuntário acarreta uma pena máxima de prisão de 18 meses em caso de condenação.

Morte acidental de Halyna Hutchins

Hutchins morreu de um tiro em 21 de outubro de 2021, enquanto Baldwin ensaiava uma cena de Rust.

Baldwin disse que Hutchins pediu para ele apontar a arma enquanto praticava uma manobra de sacar cruzado. Quando ele fez esse movimento, a arma disparou uma bala real que matou Hutchins e também feriu gravemente o diretor do filme, Joel Souza.

Baldwin tem afirmado em entrevistas que não puxou o gatilho e que houve um defeito. Em janeiro de 2023, o Ministério Público inicialmente acusou Baldwin e a armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, de homicídio involuntário.

“Novos fatos do caso”

Dois meses depois, a procuradora especial designada para o caso, Andrea Reeb, renunciou. Apenas um mês depois, os procuradores especiais que substituíram Reeb citaram “novos fatos no caso” ao anunciar que temporariamente arquivariam a acusação de homicídio culposo contra Baldwin.

Posteriormente, Baldwin voou de Nova York para Montana, onde filmou as cenas restantes do filme como parte de um acordo sobre uma ação por homicídio culposo movida pela família de Hutchins.

Em janeiro de 2024, o grande júri acusou Baldwin da mesma acusação de homicídio culposo que ele havia enfrentado anteriormente no caso. O ator se declarou não culpado.

A armadora Hannah Gutierrez-Reed cumpre uma sentença de 18 meses.

Gutierrez-Reed foi julgada no início deste ano. Foi condenada em março por homicídio culposo, mas os membros do júri a declararam inocente de manipulação de provas. Atualmente, ela cumpre uma sentença de 18 meses no Centro Correcional do Oeste de Novo México.

Baldwin e o marido de Hutchins, Matthew Hutchins, concordaram em 2022 em chegar a um acordo em termos não revelados sobre a ação movida pela família contra o ator, e anunciaram que Matthew Hutchins atuaria como produtor executivo do filme.