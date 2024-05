Millie Bobby Brown é uma mulher casada! A estrela de ‘Stranger Things’ anunciou seu casamento com Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown, surpreendeu o mundo com a notícia de seu recente casamento com Jake Bongiovi. A atriz, de 20 anos, e o modelo, de 22 anos, filho do lendário roqueiro Jon Bon Jovi, se casaram em uma cerimônia íntima e secreta no último final de semana. A revista PEOPLE confirmou o evento, revelando detalhes desta celebração.

O casamento, de acordo com fontes próximas, foi um evento discreto e romântico, ao qual compareceram os pais de ambos, incluindo Jon Bon Jovi e sua esposa Dorothea Bongiovi. O casal optou por manter o evento privado, compartilhando este momento especial apenas com seus familiares mais próximos.

Segundo o The Sun, apesar de ter sido uma cerimônia íntima, o casal planeja realizar uma celebração maior no final deste ano. Millie e Jake começaram seu relacionamento em junho de 2021, depois de se conhecerem através do Instagram. Inicialmente eram amigos antes de surgir o romance.

Em novembro de 2021, tornaram oficial seu relacionamento nas redes sociais com uma foto na roda-gigante do London Eye. Desde então, o casal tem sido visto em várias ocasiões públicas, incluindo no BAFTA de cinema de 2022 e na estreia da quarta temporada de ‘Stranger Things’.

Em abril de 2023, o casal anunciou seu noivado através do Instagram. Millie compartilhou uma emocionante foto em preto e branco dos dois, acompanhada de uma citação da música ‘Lover’ de Taylor Swift: “Eu amei três verões contigo, querido, quero todos”. Jake também compartilhou sua felicidade com uma série de fotos e a palavra ‘Para sempre’.

Jon Bon Jovi, o pai de Jake, deu sua bênção ao casal durante uma entrevista na Radio Andy. "Não sei se a idade importa," comentou o músico, destacando que o importante é crescer juntos e encontrar o parceiro certo. "Millie é maravilhosa," acrescentou, enfatizando a felicidade de seu filho com sua nova esposa.

O co-protagonista de Brown em ‘Stranger Things’, Matthew Modine, também teve um papel especial na cerimônia, pois ele oficiou o casamento. Modine revelou em uma entrevista que tinha obtido uma licença para casar pessoas e que Millie e Jake pediram para que ele escrevesse os votos matrimoniais.