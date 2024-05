Mariah Carey anima os fãs ao confirmar show em São Paulo

A tarde desta terça-feira, dia 28 de maio, foi agitada para os fãs da cantora Mariah Carey. Logo no início da tarde a produtora 30e anunciou a confirmação de um show extra da cantora durante sua passagem pelo Brasil como uma das atrações principais do Rock in Rio. Conforme publicado pelo O Globo, o show acontecerá em São Paulo no dia 20 de setembro.

Segundo a publicação, Mariah deve se apresentar no Allianz Parque antes mesmo de fazer sua apresentação no Rock in Rio, agendada para o dia 22 de setembro. Para receber a cantora, a pré-venda de ingressos já foi anunciada e será realizada no dia 4 de junho, às 10 horas, somente para clientes do banco Santander. O público geral poderá adquirir as entradas a partir das 12 horas do dia 06 de junho, também pelo site da Eventim.

Em termos de valores, os ingressos para a apresentação de Mariah Carey em São Paulo vão de R$170, equivalente a meia-entrada para a cadeira superior, a R$790 equivalente ao ingresso inteiro para a pista premium. Assim como o dia de apresentação da cantora no Rock in Rio se esgotou rapidamente, a expectativa é de que os ingressos para a apresentação solo em São Paulo também se esgotem com facilidade.

Rock in Rio

Mariah Carey é uma das principais atrações que deve subir nos palcos do Rock in Rio no dia 22 de setembro. A cantora é parte do line-up do último dia da edição comemorativa de 40 anos do festival.

Além dela, grandes nomes como Shawn Mendes, Akon, Ne-Yo, Luísa Sonza e Ney Matogrosso devem passar pelo evento. Vale lembrar que a data em questão foi a que teve uma maior procura após a abertura das vendas dos ingressos. Na pré-venda foram necessários mais de 40 minutos para esgotar todas as entradas para a data em questão, enquanto na venda geral de ingressos bastaram 38 minutos para que todas as entradas estivessem esgotadas.