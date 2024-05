Kevin!: a casa de ‘Esqueceram de Mim’ está à venda por mais de US$ 5 milhões

A icônica casa que serviu como cenário principal para o clássico filme ‘Esqueceram de Mim’ foi colocada no mercado pelos seus atuais proprietários, que decidiram oferecê-la pelo impressionante valor de US$ 5,25 milhões; esta notícia foi reportada pelo The Wall Street Journal, gerando grande agitação entre os fãs do filme e entusiastas de cinema em geral.

Tim e Trisha Johnson, o casal proprietário da casa, a adquiriram em 2012 por um preço de 1,58 milhões de dólares, uma quantia que agora parece modesta em comparação com o valor atual que estão pedindo; o casal viveu na residência por quase uma década, durante a qual realizaram várias renovações e melhorias significativas.

Lembra da casa de ‘Esqueceram de Mim’? Agora você pode comprá-la

Apesar das modificações feitas, o casal manteve cuidadosamente alguns dos elementos mais emblemáticos que aparecem no filme, pois são precisamente esses elementos que permitem que o preço da propriedade aumente ao longo do tempo, por ter sido o local de filmagem do popular filme.

Localizada ao norte de Chicago, no 671 Lincoln Avenue em Winnetka, Illinois, a casa não é apenas um símbolo da nostalgia natalina, mas também uma joia arquitetônica; construída na década de 1920, esta casa de estilo georgiano, com uma área aproximada de 530 metros quadrados e localizada em um terreno de 0,2 hectares.

Tem atraído inúmeros fãs que anseiam ver o local onde ocorreram as astutas travessuras de Kevin McCallister enquanto ele defendia sua casa dos desajeitados ladrões Harry e Marv. "Não quisemos tocar na porta da frente nem na escada central onde Kevin desliza com um trenó", explicou Johnson.

A casa do ‘Esqueceram de Mim’ procura novo dono

A casa também teve seu lugar na história da arquitetura, aparecendo na revista Better Homes & Gardens em 1974, graças à sua cozinha reformada. Foi essa fama da casa que levou os então proprietários John e Cynthia Abendshien a permitirem que várias cenas memoráveis fossem filmadas em seu interior durante as filmagens de ‘Esqueceram de Mim’.

A demanda por propriedades em Winnetka tem crescido exponencialmente nos últimos anos, o que poderia facilitar a venda desta casa tão especial; “A cada ano parece que temos mais compradores procurando”, disse Katie Moor da Coldwell Banker Realty.