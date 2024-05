Kate Hudson decidiu dar a si mesma um ano livre de homens e os psicólogos o recomendam

Fazer uma pausa para se reconectar consigo mesma é algo muito saudável, como confirmado por Kate Hudson em declarações que se tornaram virais na internet. Embora se possa pensar que, por ser uma atriz bonita e famosa, ela tem pretendentes aos montes, ela preferiu afastar-se dos homens por um ano para se curar.

ANÚNCIO

Embora para alguns possa parecer 'extremista', aprender a estar sozinhas e elevar o amor próprio, sem uma companhia ao lado, é um exercício poderoso para quebrar padrões de dependência emocional e escolher melhor as próximas pessoas, como ela provou com Danny Fujikawa, seu atual parceiro com quem conseguiu obter estabilidade desde 2017.

O motivo pelo qual Kate Hudson se afastou dos homens por um ano

Numa entrevista no podcast ‘Call Her Daddy’, a atriz revelou que este foi um conselho que lhe foi dado pelo seu terapeuta e, apesar de inicialmente questionar qual seria sua eficácia, depois lhe trouxe grandes resultados.

"Naquele momento, eu estava pensando: 'Eu não quero mais repetir nenhum padrão. Tenho um ótimo terapeuta que me disse: 'Posso te ajudar, mas você tem que fazer isso'. Era sobre descobrir certas coisas que estavam acontecendo comigo. E então tive esse avanço muito emocional que não acho que teria conseguido acessar se tivesse alguma distração", disse na conversa.

Este 'sacrifício' implicava não ter encontros, não flertar, não enviar mensagens e não compartilhar seu número para se concentrar em si mesma e não satisfazer suas necessidades com qualquer pessoa que fosse tóxica. Após 6 meses, ela encontrou paz e permaneceu solteira por até 3 anos.

“Um ano depois, ele me disse: ‘Está bem, acho que já pode voltar a flertar’. Eu disse: ‘O quê? Posso flertar?’. E ele disse que sim, ao que respondi: ‘Mas o que isso significa? Como assim flertar? Eu esqueci’, brincou sobre o assunto”.

Ela confessou que isso a ajudou a reduzir sua necessidade de atenção masculina, até que Fujikawa chegou e ela se apaixonou. “Se eu não tivesse feito isso, nunca teria terminado com o Danny, porque ele é um bom homem e não tenho tanta certeza de que esse tipo de homem me atrairia no passado”, concluiu.