Jon Bon Jovi opina sobre relacionamento de seu filho com Millie Bobby Brown

A atriz Millie Bobby Brown, que se tornou famosa por seu papel principal como ‘Eleven’ na série ‘Stranger Things’, se casou em segredo no último fim de semana com o modelo Jake Bongiovi, filho do renomado roqueiro Jon Bon Jovi, então todos estão ansiosos pelos próximos passos que o casal dará como casados.

ANÚNCIO

O casal confirmou seu namoro em junho de 2021 e em abril de 2023 anunciaram seu noivado. Uma fonte revelou ao US Sun que, apesar de já estarem casados, estão planejando uma cerimônia maior nos Estados Unidos.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi Instagram (Instagram: @milliebobbybrown)

Mas o que pensa o famoso sogro de Millie Bobby Brown sobre ela e o relacionamento com seu filho? Após o anúncio do noivado, Jon Bon Jovi, de 62 anos, se manifestou várias vezes sobre o casal, expressando sua aprovação e boa opinião sobre a jovem atriz.

Em entrevista ao The Times UK, Bon Jovi reconheceu sua nora como uma mulher trabalhadora. "Eu a conheci no ano passado, ela trabalha muito duro e ela e Jake crescerão juntos à sua maneira".

Ele comparou o jovem casal (Millie, de 20 anos, e Jake, de 22) com o relacionamento que ele teve com sua esposa Dorothea Hurley quando eles eram apenas adolescentes. "É uma versão acelerada do que vivi há 40 anos e acredito que, com o apoio da família que os cerca, eles serão ótimos juntos".

Jon Bon Jovi fala sobre o quão jovens são seu filho e Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi Instagram (Instagram: @busterknight)

Jon Bon Jovi não só expressou em palavras sua admiração por Millie Bobby Brown, mas também a apoiou publicamente em outras ocasiões, como quando a acompanhou na estreia de um de seus trabalhos na Netflix. Naquela época, ele e sua esposa Dorothea posaram para as câmeras com seu filho Jake e sua nora.

O Hola relatou que, em uma entrevista no podcast de Andy Cohen, Bon Jovi falou sobre o quão jovens são Millie e Jake, destacando que "a idade não importa se você encontrar a pessoa certa. Todos os meus filhos têm parceiros com os quais amadureceram e que gostamos". Além disso, ele indicou que Jake "está muito, muito feliz" e que Millie "é maravilhosa".

Jake é o terceiro dos quatro filhos de Jon Bon Jovi. A mais velha é Stephanie Rose, de 31 anos, seguida por Jese, de 29, Jake, de 22, e Romeo, de 20.